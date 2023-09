"Bezlitosne" rosyjskie cyberataki. Świat na skraju III wojny światowej

Jak twierdzi w wypowiedzi dla agencji prasowej Associated Press profesor bezpieczeństwa cybernetycznego na Uniwersytecie w Ulster, Kevin Curran, atak był "wyrafinowany" i "poważny", jako że po inwazji Rosji na Ukrainę "zbliżamy się do potencjalnej III wojny światowej".



Świat na skraju potencjalnej III wojny światowej

Jego zdaniem wkraczamy też w nową erę globalnego konfliktu, a biorąc pod uwagę, że hakerzy działali "nieustępliwie" i celem była ta konkretna firma, śmiało można stawiać pieniądze, że chodzi o grupę sponsorowaną przez rosyjski rząd. Co więcej, nie ma on wątpliwości, że niestety nie jesteśmy przygotowani na tę nową erę, ponieważ firmy zewnętrzne, które przechowują dane na temat infrastruktury wojskowej, często nie podlegają odpowiednim regulacjom.

Zawsze istnieje ryzyko, jeśli masz zewnętrznych dostawców i zastanawiasz się, czy przestrzegają najlepszych praktyk branżowych. To niepokojące, ponieważ wszystko jest teraz w Internecie - cyberprzestępczość jest największą zbrodnią na świecie. Biorąc pod uwagę nową erę, w którą wkraczamy, a która jest krawędzią trzeciej wojny światowej, wszystko jest poważne komentuje.

A co na to główny zainteresowany? Zaun przekonuje w oficjalnym oświadczeniu, że podjął "wszelkie uzasadnione środki w celu złagodzenia wszelkich ataków na nasze systemy" i przekazał sprawę do Krajowego Centrum Bezpieczeństwa Cybernetycznego (NCSC). Przy okazji firma ujawniła, że do naruszenia doszło za pośrednictwem "fałszywego komputera z systemem Windows 7", na którym działało oprogramowanie dla jednej z maszyn produkcyjnych firmy.

I choć początkowo Zaun uważał, że oprogramowanie zabezpieczające przed cyberatakami udaremniło wszelki transfer danych, to okazało się, że grupie LockBit udało się pobrać część danych, prawdopodobnie ograniczonych do podatnego komputera, ale z ryzykiem uzyskania dostępu do niektórych danych na serwerze.

Prawdopodobnie jest to 10 GB danych, czyli 0,74 proc. przechowywanych przez firmę danych, ale jak wiadomo Zaun specjalizuje się w systemach o wysokim stopniu bezpieczeństwa i dostarczyło takie do wielu ważnych obiektów, jak więzienia, bazy wojskowe i obiekty użyteczności publicznej, więc sprawa jest niezwykle poważna.