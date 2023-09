Chiny z innowacyjnym detektorem łodzi podwodnych

Technologia terahercowa, usytuowana pomiędzy częstotliwościami mikrofalowymi a promieniowaniem podczerwonym, od dawna daje nadzieję na ultraszybką transmisję danych i niskie opóźnienia, co czyni ją kluczowym kandydatem na stanowisko komunikacji przyszłości, często nazywanej 6G.

Jest tylko jeden problem, technologia 6G wykorzystująca częstotliwości ultraszerokopasmowe, ma stosunkowo krótki zasięg, a moc sygnału spada po drodze od punktu nadania do punktu odbioru. Mocno ogranicza to jej potencjalne zastosowanie, ale wygląda na to, że chińscy inżynierowie poradzili sobie z tym problemem.

South China Morning Post informuje, że naukowcy pomyślnie przetestowali pierwsze na świecie urządzenie do wykrywania łodzi podwodnych, oparte na technologii komunikacji terahercowej nowej generacji.

Ogłoszenie przychodzi po raportach z początku tego miesiąca, które mówiły o wynalezieniu ultraczułego detektora magnetycznego, zdolnego do śledzenia najbardziej zaawansowanych amerykańskich łodzi podwodnych, nawet na duże odległości.

Innowacyjne urządzenie wykazało swoją zdolność do identyfikowania niewielkich wibracji powierzchni powodowanych przez źródła dźwięku o niskiej częstotliwości pod otwartym morzem, skutecznie wykrywając okręty podwodne z niezrównaną precyzją.

Co istotne, ten zakres częstotliwości nie tylko niesie ze sobą istotne informacje, ale także zapewnia wgląd w środowisko, a do tego w przyszłości wspomniany detektor ma być wystarczająco mały, żeby bez problemu przenosiły go drony.

Eksperyment przeprowadzono w bliżej nieokreślonym miejscu w mieście Dalian nad Morzem Żółtym, gdzie sztuczne źródło dźwięku symulowało hałas emitowany przez łódź podwodną, a wysunięte ramię statku badawczego posłużyło do naśladowania drona.

Zaletą małej platformy bezzałogowego statku powietrznego (UAV) jest dobra mobilność, niski koszt i elastyczność wdrażania zauważyli naukowcy w artykule opublikowanym w Journal of Radars.

Wyjaśniają też, że łódź podwodna poruszająca się z dużą prędkością "wytwarza znaczny emitowany hałas, który rozprzestrzenia się na powierzchnię wody i wzbudza wibracje powierzchni. Jest to ledwo zauważalny, gdy dotrze do powierzchni i wcześniej uważano za niemożliwe odróżnienie go od fal oceanicznych.

Jednak czujnik terahercowy zdołał odróżnić zmarszczki wywołane przez człowieka - tak małe jak 10 nanometrów - od naturalnych fal oceanu, co zespół przypisuje innowacjom zarówno sprzętu, jak i oprogramowania.

Tym samym, integracja tej technologii z innymi metodami wykrywania łodzi podwodnych, jak detektory anomalii magnetycznych, radar mikrofalowy lub systemy laserowe, może dostarczyć kompleksowych i kluczowych informacji do identyfikacji łodzi podwodnych.