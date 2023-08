Most Krymski to priorytetowy cel Ukraińców

Most Krymski to najważniejsze budowla, stworzona w Rosji Putina. Symbolizuje imperializm wobec Ukrainy, mając uzależnić od Moskwy zaanektowany Krym. Dlatego też Ukraińcy traktują go jako cel priorytetowy, rewanżując się za 2014 rok.

Każde udane uderzenie w Most Krymski to upokorzenie Rosji, pokazujące, że jej potęga istnieje tylko na papierze. Jak inaczej świat, jak i sami Rosjanie mają odbierać ataki na jeden z teoretycznie najlepiej chronionych obiektów Rosji? Widać, że zwłaszcza ostatni atak z lipca przyniósł efekty, wywołując panikę i prowadząc do psychozy w Rosji.

Teraz Moskwa wprowadza nowe zabezpieczenia na Moście Krymskim. Wie dobrze, że nowe morskie drony kamikadze na wyposażeniu Ukraińców to broń, skutecznie łamiąca jego potęgę. Rosyjskie władze muszą także zdawać sobie sprawę, że kolejne ataki są tylko kwestią czasu...