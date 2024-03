Biedronka, która niedawno wprowadziła odświeżoną aplikację, planuje być jednym z pionierów na polskim rynku we wdrażaniu na opakowaniach produktów dostępnych w sklepach nowego rozwiązania. Są to kody kreskowe 2D, które względem stosowanych obecnie liniowych oferują m.in. więcej informacji o skanowanych towarach.

Czym są nowe kody 2D?

Nowe kody kreskowe 2D to rozwiązanie zatwierdzone przez Radę Międzynarodowej Organizacji GS1 oraz Forum Dóbr Konsumenckich. Pomysł zakłada, aby do 2027 r. systemy kasowe były w stanie je skanować w ten sam sposób, jak to jest w przypadku obecnie dostępnych kodów 1D.

Reklama

Kody kreskowe 2D mają inną postać od tych dostępnych na produktach obecnie. Składają się z ciemnych elementów ułożonych w kwadrat na jasnym tle. Pozwalają na odczytywanie danych w pionie i poziomie. Dzięki bardziej złożonej budowie są w stanie przechowywać znacznie więcej informacji w porównaniu do tradycyjnych kodów kreskowych.

W ten sposób oznakowane produkty będą zawierały znacznie więcej informacji. Tutaj jako przykłady podaje się m.in. skład z listami ewentualnych alergenów, szczegóły o certyfikatach czy tabele z wartościami odżywczymi.

Biedronka zapewni skanery kodów 2D

Spółka Jeronimo Martins Polska, która jest właścicielem sieci sklepów Biedronka, oficjalnie poparła to rozwiązanie i zapowiedziała jego aktywne wspieranie. Firma planuje zapewnić nie tylko kody 2D na własnych produktach, ale także odpowiednie skanery, które będą w stanie odczytywać informacje. Będzie to oczywiście możliwe również z wykorzystaniem aparatów fotograficznych montowanych w smartfonach.

Firma Jeronimo Martins Polska przekazała, że podpisała list intencyjny w tej sprawie. Na razie nie wiadomo, kiedy spodziewać się wdrożenia wsparcia dla kodów 2D w sklepach Biedronka, ale pewnie nastąpi to w nieodległym czasie. Oczywiście proces może zostać podzielony na etapy i będzie przeprowadzany fazowo.

Kody 2D zapewne z czasem zaczną zadamawiać się nie tylko w sklepach Biedronka, ale również konkurencyjnych marketach. Z czasem będą towarzyszyć nam wszędzie. Dużym ułatwieniem związanym z wdrożeniem tego rozwiązania ma być także skanowanie produktów w miękkich opakowaniach, gdzie tradycyjne kody kreskowe często w trakcie próby odczytywania "odmawiają posłuszeństwa".