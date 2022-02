Biznesowe pakiety Office 365 i 2021 – który wybrać dla swojej firmy?

Materiały promocyjne



Czym różnią się pakiety Office?

Microsoft Office to bezsprzecznie jeden z najpopularniejszych zestawów narzędzi dla firm. Korzystają z niego uczniowie i studenci, użytkownicy domowi oraz firmy na całym świecie. Office rozpoczął swoje życie jako zestaw kilku podstawowych aplikacji do tworzenia dokumentów tekstowych, arkuszy i prezentacji. Z czasem i wraz z postępem technologii pakiet narzędzi był rozwijany i pojawiały się w nim kolejne funkcje i aplikacje, które miały na celu ułatwić pracę i usprawnić procesy biznesowe w firmach.

Jedną z największych zmian w narzędziach Microsoft było wprowadzenie technologii chmurowej w Microsoft 365. Doprowadziła ona do rozgałęzienia oferty na klasyczny pakiet Office oznaczany rokiem wydania i stale aktualizowaną platformę Office 365. Największymi różnicami między nimi są różnorodność funkcji dostępna w danym pakiecie, sposób rozliczenia licencji oraz czas jej trwania.

Poznaj najważniejsze różnice między narzędziami biurowymi Microsoft i zdecyduj, która wersja odpowiada Twoim wymaganiom.

Chmura czy klasyczne aplikacje Office?

Office 2021 to najnowsze wydanie klasycznego pakietu, oferującego dostęp do podstawowych aplikacji jak Word, Excel i PowerPoint. Dostępne są trzy wersje, przeznaczone dla różnych grup jak użytkownicy domowi, dla domu i małych firm oraz dla biznesu. W wersjach Office 2021 Home & Business oraz Professional, dedykowanych przedsiębiorstwom, do standardowych aplikacji dołączony został Microsoft Outlook, by ułatwić obsługę poczty email. Professional, jako najwyższy pakiet, otrzymał również aplikacje Microsoft Publisher i Access.

Microsoft Office 365 to chmurowa usługa, która znacznie rozszerza możliwości klasycznych edytorów dokumentów. Korzystając z tej rodziny pakietów, otrzymujesz dostęp do pełnego wachlarza aplikacji i funkcji, których nie ma w Office 2021. Przede wszystkim aplikacje Office 365 zapewniają możliwość współtworzenia dokumentów, dzięki czemu kilka osób może edytować treść pliku w tym samym momencie i na bieżąco obserwować wprowadzane zmiany.

Dzięki chmurze możliwe jest także pracowanie w aplikacjach uruchamianych w przeglądarce, które czerpią dane z dysku w chmurze. Każdy użytkownik usług Microsoft 365 otrzymuje 1 terabajt miejsca, na dokumenty i pliki. Oznacza to, że masz dostęp do swoich dokumentów na dowolnym komputerze z połączeniem internetowym. Chmura także ułatwia korzystanie z komunikatora Teams i umożliwia zintegrowanie poczty, kalendarza i komunikatora w jeden, spójny system kontaktów i kalendarzy.

Abonament miesięczny, roczny lub licencja wieczysta

Od wielu lat coraz większą popularnością cieszy się model subskrypcyjny, oferowany przy zakupie licencji na oprogramowanie dla firm. Często wynika on ze złożoności usługi, która wymaga większych nakładów finansowych, by utrzymać jej działanie. Ma on swoje zalety, lecz wciąż wiele firm i użytkowników ceni klasyczny sposób rozliczenia, zapewniający wieczysty dostęp do aplikacji czy usług.

Jeśli potrzebujesz standardowych aplikacji Office, pakiet Office 2021 możesz kupić z wieczystą licencją, dzięki której możesz korzystać z ulubionych narzędzi bez dodatkowych opłat czy odnawiania subskrypcji. Jeśli jednak chcesz korzystać z aplikacji i usług Microsoft 365, możesz dostosować sposób rozliczenia licencji do potrzeb Twojej firmy. Jeśli Twoja firma ceni elastyczność, wybierz abonament miesięczny, w którym na bieżąco możesz zwiększać lub zmniejszać zasoby usług Microsoft. Natomiast jeśli planujesz długoterminowy zakup aplikacji, wybierz opcję rozliczenia rocznego.

Okres trwania licencji Office

Ze względu na wieczystą naturę swojej licencji, Office 2021 nie posiada limitów czasowych nałożonych na użytkowanie licencji. Od momentu kupna i aktywacji licencji możesz korzystać z aplikacji i narzędzi bez obawy o jej wygaśnięcie czy potrzebę dodatkowych opłat.

Jeśli posiadasz abonament Microsoft Office 365, okres licencji zależy od wybranego okresu rozliczeniowego. Kiedy okres rozliczenia się zakończy, możesz dalej korzystać z pakietu przez 30 dni, lecz po upłynięciu miesiąca Twój dostęp zostanie zablokowany. Jeśli nie zdecydujesz się od razu na przedłużenie abonamentu, Twoje dane będą przechowywane na serwerach Microsoft przez 90 dni od upłynięcia subskrypcji.

Gdzie kupić Office 2021 i Microsoft 365?

Narzędzia Microsoft pomogły wielu firmom usprawnić procesy biznesowe i ułatwiły prace oraz komunikację wewnątrz organizacji. Microsoft Office 2021 i usługi Microsoft 365 posiadają wiele wariantów, przeznaczonych dla różnych grup użytkowników. Dzięki temu dostosujesz pakiet do potrzeb i budżetu Twojej firmy.

Zawartość i podstawowa funkcjonalność pakietów Office 2021 sprawia, że jest to idealne rozwiązanie dla użytkowników domowych i małych przedsiębiorstw, które nie potrzebują rozbudowanej funkcjonalności i możliwości oferowanych przez chmurę. W ofercie Microsoft znajdują się warianty Office 2021 Home & Student, Home & Business oraz Professional.

Microsoft 365 także posiada warianty dla użytkowników domowych, jak np. Microsoft 365 Personal, lecz domyślnie przeznaczony jest dla firm, które chcą zainwestować w funkcje chmurowe. Technologia cloud w rodzinie pakietów Microsoft 365 Business otwiera nowe możliwości dla biznesu i ułatwia organizację pracy w większych przedsiębiorstwach.

Wszystkie pakiety Office 2021 i Microsoft Office 365 znajdziesz w sklepie internetowym home.pl. Jeśli szukasz rozwiązania dla swojej firmy, specjaliści home.pl pomogą Ci dobrać oprogramowanie dopasowane do potrzeb Twojego biznesu.