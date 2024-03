Spis treści: 01 Będzie płatny Blik. W określonych przypadkach

Będzie płatny Blik. W określonych przypadkach

W internecie często można przeczytać opinię, jakoby Blik był jednym z najważniejszych powodów, aby żyć w Polsce. Faktycznie, łatwy i darmowy system płatności mobilnych pozwala na dokonywanie zakupów, zwracanie kasy znajomym czy wypłacanie gotówki w bankomacie. Ale zaraz, czy Blik jest darmowy? Teoretycznie tak, choć wkrótce to się zmieni - przynajmniej w niektórych przypadkach.

Wszystko za sprawą zmian w opłatach, które 3 kwietnia wprowadzi mBank. Właśnie wtedy w życie wejdzie nowy cennik kosztów, które klienci będą ponosić za niektóre spośród usług. Na liście znalazł się właśnie rzeczony Blik. W niektórych sytuacjach skorzystanie z tej metody będzie nas kosztować - i to 5 złotych. O jakich przypadkach korzystania z Bliku mowa?

Wypłata gotówki? Trzeba płacić

mBank przypomina swoim klientom, że już od 3 kwietnia wypłaty gotówki Blik w niektórych bankomatach będą płatne. Jeżeli jesteście klientami tego banku i będziecie chcieli wypłacić pieniądze w bankomatach Santander oraz Euronet, to opłata wyniesie każdorazowo 5 złotych. Bank zachęca jednocześnie klientów do tego, aby gotówki w takiej sytuacji po prostu nie wypłacać. W zamian za to sugerowana jest po prostu płatność kartą.

Opłaty za wypłatę pieniędzy z bankomatu z użyciem Blika wzrosną też w innych przypadkach:

Bankomaty mBank i Planet Cash - 2,5 zł za kwoty mniejsze niż 300 zł

Euronet, Santander i inne (spoza sieci mBank) - 5 zł za wypłatę Blik niezależnie od kwoty

Nowe opłaty zaczną być pobierane od 4 czerwca 2024 roku. To jednak nie koniec wzrostów cen. Bank informuje klientów, że zwiększona zostanie też opłata za przelew (wewnętrzny, zewnętrzny, do ZUS i US) wykonywany w placówce lub poprzez mLinię - z 6 do 10 zł.

Darmowe wypłaty Blik pozostaną bez opłat w przypadku wypłat gotówki (powyżej 300 zł) w bankomatach mBank i Planet Cash. Jeżeli zatem będziecie chcieli wypłacić np. skrome 5 dyszek, to poniesiecie dodatkowy koszt w wysokości 2,5 zł. W przypadku bankomatów spoza tej grupy każda wypłata Blik będzie kosztować 5 zł.

Bank namawia do korzystania z karty

Podwyżka cen jest argumentowana przez mBank rosnącymi kosztami operacyjnymi. Przy okazji bank sugeruje też klientom, w jaki sposób mogą oni uniknąć dodatkowych kosztów. Metodą na to ma być dokonywanie transakcji bezgotówkowych. W tym przypadku, czyli płacenia kartą lub Blikiem, wszystko pozostaje darmowe i bez opłat.