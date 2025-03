Fabryki AI oczywiście nie będą fabrykami w tradycyjnym tego słowa znaczeniu . Będą one specjalizować się w szkoleniu tych najbardziej złożonych, dużych modeli sztucznej inteligencji. Takie modele wymagają bardzo rozbudowanej infrastruktury obliczeniowej, aby dokonywać przełomowych odkryć w takich dziedzinach jak choćby medycyna, czy szerzej - całej nauce. Będą pomagały również firmom (w szczególności małym i średnim przedsiębiorstwom oraz start-upom) w tworzeniu, rozwijaniu i dostosowywaniu do swoich potrzeb godnych zaufania i etycznych modeli sztucznej inteligencji w Europie.

W całej inwestycji istotne jest to, że poszczególne instytucje nie będą działały samodzielnie, lecz zostaną połączone w federację, tworząc cały europejski ekosystem AI. Uprzywilejowany dostęp do nich będą miały start-upy działające w obszarze sztucznej inteligencji, co przyczyni się do rozwoju małych i średnich firm. Pierwsze siedem Fabryk AI rozpocznie swoją działalność w kwietniu 2025 roku.