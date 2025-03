Po aluzjach gabinetu Donalda Trumpa do wycofania USA z NATO i zmniejszenia zaangażowania w ochronę Europy, firmy zbrojeniowe ze Starego Kontynentu spodziewają się zwiększenia zamówień. Przy perspektywie odcięcia się od zakupów broni z USA europejskie firmy szukają sposobów na szybkie podniesienie mocy produkcyjnych.

Niemiecki koncern Rheinmetall upatruje takiego sposobu w przejęciu wygaszanych zakładów produkcji samochodów. Na corocznej konferencji w głównej siedziby firmy, jej dyrektor generalny - Armin Papperger - wskazał, że Rheinmetall może przejąć np. fabrykę Volkswagena w Osnabrücku , która ma zostać zamknięta w ciągu dwóch lat. Według Pappergera ta fabryka jest w szczególnie dobrej kondycji do rozpoczęcia produkcji uzbrojenia.

Volkswagen Osnabrück GmbH posiada szereg elementów, które mogą zostać wykorzystane do produkcji np. pojazdów opancerzonych. Mowa tu m.in. o dobrej infrastrukturze kolejowej oraz ciężkich dźwigach do przenoszenia ładunków. Dostosowanie takiej fabryki do wytwarzania elementów wozów bojowych jest szybsze niż budowa nowej.