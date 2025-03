Włochy od samego początku inwazji Rosji na dużą skalę wspierają militarnie Ukrainę, ale okazuje się, że dotychczas większość dostaw broni była trzymana w tajemnicy. Jakiś czas temu, rząd w Rzymie ogłosił fakt oficjalnego informowania o każdej możliwej pomocy naszemu wschodniemu sąsiadowi. Dzięki temu dowiadujemy się, że Włochy dostarczyły na Ukrainę najnowocześniejsze systemy obrony powietrznej o nazwie SAMP/T.

Ta broń uchodzi nie tylko za pogromcę potężnych rosyjskich pocisków Iskander, ale również w pewnych kwestiach lepiej radzi sobie w neutralizacji celów napadu powietrznego od słynnego amerykańskiego systemu MIM-104 Patriot. Teraz okazuje się, że SAMP/T może też poradzić sobie z rosyjskimi samolotami bojowymi.

Włoski SAMP/T zestrzelił rosyjski samolot

Siły Zbrojne Ukrainy ogłosiły bowiem, że niedawno system ten strącił, podczas wykonywania misji, rosyjski samolot z rodziny Suchoj. Chociaż oficjalnie nie podano, o jaki typ samolotu chodzi, to eksperci sądzą, że mówimy o Su-34 lub Su-35. Bez względu na fakt, o którą maszynę chodzi, jest to bolesna strata dla Rosji i zły prognostyk w kwestii dalszego bezpieczeństwa rosyjskiej floty powietrznej.

Jednocześnie Jurij Ignat, rzecznik Sił Powietrznych Ukrainy poinformował, że system SAMP/T sprawuje się dobrze również przy zwalczaniu innej klasy celów. Władze w Kijowie mają nadzieję, że ten przełom zmieni się w rutynę i teraz będzie można na większą skalę neutralizować rosyjskie samoloty latające w ukraińskiej przestrzeni powietrznej.

Ukraińcy strącili rosyjski samolot Suchoj

Su-34 to nowoczesny wielozadaniowy bombowiec taktyczny. Maszyna zdolna jest do przenoszenia taktycznej broni jądrowej i może przeprowadzać misje szturmowe, rozpoznawcze oraz misje bezpośredniego wsparcia lotniczego. Szacuje się, że koszt wyprodukowania Su-34 wynosi ok. 36 milionów dolarów.

Su-34 bardzo często dokonują ataku bombowego na pozycje ukraińskich żołnierzy na wschodzie kraju oraz na rosyjskiej ziemi w obwodzie kurskim. Zestrzelenie tej maszyny z pewnością ograniczy zdolności bojowe rosyjskiej armii i spowolni ofensywę na wielu kierunkach.

System obrony SAMP/T to potężna broń

Tymczasem system przeciwlotniczy SAMP/T to wynik kooperacji Francji i Włoch. Został wprowadzony do służby w 2011 roku, czyli całkiem niedawno. Dlatego jego możliwości budzą podziw nawet w Pentagonie. Głównym celem naziemnej platformy służącej do wystrzeliwania pocisków ziemia-powietrze jest niszczenie samolotów, śmigłowców, pocisków manewrujących, pocisków przeciwradiolokacyjnych i bezzałogowych statków powietrznych.

Sprzęt został opracowany przez europejskie konsorcjum Eurosam. Z oficjalnych informacji wynika, że zasięg SAMP/T wynosi do 100 kilometrów. Ponadto broń może zestrzeliwać wrogie cele znajdujące się na wysokości do 25 kilometrów. Rakiety Aster 30, które są wykorzystywane w systemie, osiągają prędkość 1 400 m/s. Pociski ważą ponad 500 kilogramów, ich długość wynosi 4,2 metra, a średnica 18 centrymetrów.

Włoskie systemy SAMP/T zamontowane są na ciężarówkach Astra 8x8, które zdolne są do przenoszenia i wystrzeliwania ośmiu rakiet. W systemie mogą być wykorzystywane również rakiety Aster 15, które mają mniejsze osiągi aniżeli Aster 30. W systemie SAMP/T zamontowany jest także specjalny moduł zaangażowania ME, który pełni funkcję sterowania komputerowego.

Nie zabrakło też komputera MAGIC5 (Modular Architecture for Graphics and Image) oraz dwóch konsol MARA, które służą do identyfikacji i nadzoru celów oraz do sterowania sekwencją strzelania. W skład wyposażenia wchodzi również moduł radarowo-identyfikacyjny (MRI), który posiada wielofunkcyjny radar 3D w paśmie X o zasięgu 60 kilometrów. Nie można tutaj nie wspomnieć, że przy współpracy z innymi radarami, zasięg może zwiększyć się do 120 km.

