Pentagon zwrócił się do Ukrainy z nietypową prośbą. Otóż armia chce skorzystać z jednej z broni, którą Ukraińcy wykorzystują na ogromną skalę w walce z Rosją. Jak podaje "The Wall Street Journal", Amerykanie dostrzegli gigantyczny potencjał w ukraińskim uzbrojeniu i widzą w nim szansę na wzmocnienie własnego arsenału.

Amerykańskiej armii chodzi o tajemnicze drony o nazwie Skyfall. Te maszyny oferują zasięg ok. 40-60 kilometrów i dotychczas miały już wykonać ok. 1,5 miliona misji bojowych . Dzięki nim, Siły Zbrojne Ukrainy zniszczyły setki czołgów, transporterów opancerzonych, wozów bojowych czy systemów artyleryjskich. Drony mają być łatwe i tanie w produkcji, a jednocześnie cechować się rewelacyjnymi możliwościami.

Pentagon, chociaż z powodzeniem rozwija drony własnej produkcji, potrzebuje cennej wiedzy i doświadczenia, jaką posiadają Ukraińcy w działaniu z tymi maszynami. "The Wall Street Journal" podaje, że amerykańska armia mogłaby jeszcze udoskonalić bezzałogowce o najnowsze systemy optyczne i bojowe. To pozwoli zwiększyć ich efektywność, a może nawet jeszcze obniżyć kwotę produkcji jednej sztuki maszyny.

Zainteresowanie USA dronami z Ukrainy nie powinno dziwić. Te urządzenia są bowiem przyszłością pola walki. Już teraz to właśnie one mają na koncie najwięcej zniszczonych celów na wojnie w Ukrainie. I dotyczy to zarówno strony ukraińskiej, jak i rosyjskiej. Drony odegrały też dużą rolę w atakach rebeliantów na armię rządową w Syrii czy bojowników islamskich na Izrael.

Siły Zbrojne Ukrainy ogłosiły, że w tym roku zamierzają wykorzystać na wojnie nawet 5 milionów różnej maści dronów. Rodzime koncerny zbrojeniowe obecnie produkują kilkadziesiąt różnych konstrukcji, które mają być dostosowane do realizacji konkretnych zadań. Drony Skyfall mogą atakować na odległość do 60 kilometrów , ale już Rubaka i Bóbr oferują zasięgi odpowiednio 500 kilometrów i 1000 kilometrów. Nie można nie wspomnieć również o tajemniczym dronie o zasięgu ponad 2000 kilometrów.

Prośba Amerykanów to kolejny dowód na to, że Ukraina stała się poligonem doświadczalnym dla współczesnej sztuki wojennej. Eksperci podkreślają, że tamtejsze wojsko szybko dostosowuje technologie do realiów pola walki, co budzi podziw na Zachodzie. Pentagon liczy, że dzięki współpracy z Ukrainą uda się wzmocnić amerykańską obronność.