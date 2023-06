Chociaż w sieci nie brakuje doniesień o tym, że ukraińska kontrofensywa nie idzie zgodnie z zachodnimi założeniami i zdecydowanie wolniej odzyskuje zajęte przez Rosję tereny, to wszyscy chyba zdają sobie sprawę z faktu, że wojna to nie hollywoodzki film. Co więcej, Siły Zbrojne Ukrainy regularnie dostarczają nam materiałów, które idealnie pasowałyby do najbardziej kasowych produkcji - wystarczy tylko spojrzeć na ostatnią akcję, podczas której Rosja straciła nowiutki i niezwykle cenny systemem minowania narzutowego ISDM Ziemiedielie.

Zabójca Leopardów leży w piachu

Tak, ten sam, który błyszczał ostatnio w rosyjskiej prasie - Moskowskij Komsomolec nadał mu przydomek "zabójcy Leopardów", a Niezawisimaja Gazieta utrzymywała, że dosłownie "wysadził kontrofensywę Kijowa". Jak dowiadujemy się z komunikatu prasowego Fundacji Come Back Alive, cenną zdobycz upolować mieli żołnierze 128. Górskiej Brygady Szturmowej Sił Zbrojnych Ukrainy, a pomógł w tym... "bocian", a mówiąc precyzyjniej wielozadaniowy ukraiński bezzałogowy statek powietrzny Bocian-100.