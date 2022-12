Cena iPhone 15 Ultra zwali nas z nóg. Było drogo, ale będzie jeszcze gorzej!

Apple podnosi ceny?

Sprzęt Apple nigdy nie należał do tanich — wręcz przeciwnie, ich urządzenia ze smartfonami iPhone na czele utożsamiane były z wysokimi cenami. Po latach kwestie finansowe były odczuwalne nieco mniej. Głównie za sprawą rozwoju technologii i tym samym wycenianiu flagowców innych firm na podobnym poziomie.

Technologiczny gigant z Cupertino postanowił jednak ponownie zweryfikować wycenę swojego sprzętu jeszcze w tym roku, przez co urządzenia takie, jak iPhone 14 Pro Max zdecydowanie wyprzedziły konkurencję pod względem kwoty, jaką trzeba było za nie zapłacić. W swojej najwyższej konfiguracji kosztuje ponad 10 tysięcy złotych! Cena podstawowej „czternastki” na stronie Apple wynosi natomiast 5199 złotych w podstawowym wariancie pamięci, czyli 128 GB.

iPhone 15 Ultra — cena z kosmosu?

Zgodnie z informacjami podanymi przez LeaksApplePro, cena iPhone 15 Ultra (dawniej Pro Max) ma wzrosnąć o 200 dolarów względem analogicznego modelu z serii oznaczonej liczbą 14. W przeliczeniu kwota ta wynosi około 900 złotych, lecz nie będzie to ostateczna wysokość podwyżki — w takiej sytuacji musimy pamiętać o różnicach pomiędzy cenami amerykańskimi a polskimi.

Doliczyć należy zatem VAT i inne opłaty, które wpływają na ostateczną cenę produktu. Nie ma na razie żadnych konkretnych wartości, natomiast wiedząc, że iPhone 14 Pro Max został, w podstawowej wersji, wyceniony na 7199 zł można sądzić, że za iPhone 15 Ultra trzeba będzie zapłacić znacznie więcej — nawet 8499 złotych, co wydaje się ceną iście kosmiczną.

Czy jakikolwiek smartfon może być wart aż takich pieniędzy? To już zależy od kupujących. Nie brak przecież takich konsumentów, którzy chętnie sięgną po najwyższy spośród dostępnych modeli telefonów Apple, dlatego model piętnasty z dopiskiem Ultra znajdzie swoich nabywców. Co istotne, firma zapowiada go jako swój najlepszy telefon w historii produkcji urządzeń mobilnych. iPhone 15 Ultra w najmniejszej wersji pamięci ma posiadać wbudowane 256 GB.

Co z innymi telefonami?

W przypadku iPhone 15 Ultra mówi się, że zmiana ceny wynika z kosztów wafli krzemowych. Te są wykorzystywane do produkcji elektroniki, a w ostatnim czasie również ten obszar dotknęły wzrosty kosztów produkcji, a co za tym idzie ceny. Szczególnie gdy mowa o najnowszych architekturach jak 5nm czy 3nm.

Nie oznacza to jednak automatycznego wzrostu cen „standardowych” modeli, jak zwykły iPhone 15. Obecnie brak jakichkolwiek przecieków czy plotek mówiących o tym, jakoby kupujący mieli zapłacić więcej za podstawowe modele nowych telefonów Apple. Oby tak zostało!