Przy takim kandydacie, regularne ceny iPhone’ów 14 Pro i Pro Max nie są takie straszne. Firma Caviar po raz kolejny przygotowała zdecydowanie ekskluzywne wersje iPhone’ów, do projektu dołączając złoto, diamenty i Rolexa. iPhone 14 Pro Daytona Version kosztuje ponad 635 tysięcy złotych w podstawowej wersji z pamięcią 128 GB. Jak już jesteśmy rozrzutni, to możemy też zdecydować się na wersję Max, która z podstawową pamięcią kosztuje... ponad 638 tysięcy złotych.

O co tyle szumu i dlaczego to tyle kosztuje? Prezentację urządzenia możemy obejrzeć na YouTubie.

Design telefonu od razu mocno przykuwa wzrok. Przede wszystkim chodzi o umieszczony na pleckach smartfona zegarek szwajcarskiej marki Rolex. Warto od razu rozwiać wszelkie wątpliwości - zegarek działa i z pewnością nie sprawi, że noszenie telefonu w kieszeni spodni będzie wygodne. Złote elementy obudowy są wykonane z, niespodzianka, 18-karatowego złota, a czarne z tytanu z powłoką PVD, którą Rolex wykorzystuje do tworzenia czarnych tarcz, obudów i bransolet. Oprócz tego na pleckach znajdziemy także różne przełączniki i wskaźniki, które co prawda możemy przełączać, ale pełnią tylko funkcję dekoracyjną (co jest właściwie zastanawiające - czy za tyle pieniędzy nie można było nadać im jakiejś funkcji? Z pewnością dodałoby to punkty do prestiżu telefonu).

To nie pierwszy "ulepszony" przez Caviar iPhone

Na stronie firmy znajdziemy także inne propozycje odpicowanych iPhone’ów. Oprócz omawianego, szalenie drogiego iPhone’a 14 Pro z Rolexem, kupić możemy także tańsze wersje "po prostu" ze złota i inne, a także specjalne, różne odsłony iPhone’a 13 Pro.