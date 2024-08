Chiński samolot kosmiczny i "podwójne zastosowania". Może służyć wojsku

Chiny testują własny samolot kosmiczny od kilku lat. Pierwszy raz poleciał on na orbitę okołoziemską w 2020 r. Potem wystrzelono go ponownie w 2022 r. Natomiast w połowie grudnia zeszłego roku rozpoczęła się jego trzecia misja. Maszyna ukrywa się pod nazwą "Shenlong" ("Boski Smok").

Chiński samolot kosmiczny może służyć do celów wojskowych

Projekt ma oczywiście na celu przetestowanie na orbicie różnych rozwiązań. Pełni więc rolę naukową. Jednak specjaliści nie mają złudzeń. Kosmiczny samolot Chińczyków może mieć podwójne zastosowania. Tym drugim są misje wojskowe.

Kilka tygodni temu maszyna uwolniła z ładowni tajemniczy obiekt i następnie doszło do przesunięcia o kilka kilometrów. Zaczęło to budzić różne kontrowersje oraz powstały pytania bez odpowiedzi.

Marc Langbroek, który wykłada na temat optycznej świadomości sytuacyjnej w kosmosie na Uniwersytecie Technologicznym w Delfcie w Holandii, stwierdził, że samolot kosmiczny Państwa Środka może mieć zastosowania wojskowe. Jakie? Tutaj pod uwagę brane są scenariusze związane z inspekcją, a nawet niszczeniem celów.

Chiny oczywiście nie komentują tych doniesień i nie chwalą się misjami własnego samolotu kosmicznego. Jego zadania związane z przebywaniem na orbicie nie są jawne. Jednak Amerykanie uważają, że Chińczycy testują w tej maszynie technologie podobne do tych, które Stany Zjednoczone weryfikują w trakcie misji samolotu X-37B (widocznego na zdjęciu otwierającym).



Chiny wcześniej uwolniły na orbicie inne obiekty

Co ciekawe, wraz z wystrzeleniem samolotu kosmicznego na orbitę doszło do uwolnienia kilku innych małych obiektów, które sklasyfikowano jako A, B, C, D, E i F. Wcześniej udało się zarejestrować pewne sygnały.

Jednak największy ładunek został zwolniony kilka miesięcy później. Nastąpiło to dopiero w czerwcu i został on sklasyfikowany pod nazwą 59884. Chiny wykazują coraz większe zainteresowanie kosmosem i mówi się o tym, że chcą zamienić Księżyc w kopalnię. Świadczy o tym wiele misji naukowych, które zrealizowano w kontekście Srebrnego Globu w ciągu kilku ostatnich lat. Mowa o Chang'e 4, 5 i 6. Ponadto Państwo Środka od jakiegoś czasu ma nową stację kosmiczną na orbicie Ziemi, gdzie przebywają tajkonauci. Jest nią Tiangong, której pierwszy moduł został wystrzelony w 2021 r.

