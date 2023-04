Jak podają chińskie media we wspomnianym wideo, ich nowy karabin elektromagnetyczny wykorzystuje aż dziewięć cewek do przyspieszania pocisków, które są przechowywane w magazynku za cewkami. Szyna na górze karabinu pozwala zaś na wyposażenie go w lunety i urządzenia kalibracyjne wspomagające celowanie, chociaż trudno powiedzieć, na ile faktycznie przydatne, skoro szybkostrzelność tej broni wynosi imponujące ok. 700-800 pocisków na minutę (teoretycznie pistolety elektromagnetyczne mogą osiągnąć nawet kilka tysięcy!).



A jeśli dołożymy do tego fakt, że charakteryzuje się wysokim współczynnikiem ukrycia, bo wystrzałom towarzyszy niski poziom hałasu, niewielki błysk wylotowy i brak dymu, to mamy zdaniem autorów idealną broń przyszłości (pod warunkiem, że uda się wyposażyć ją w odpowiednio pojemne akumulatory).

W przeciwieństwie do tradycyjnej broni strzeleckiej, która strzela okrągłymi pociskami, w tym przypadku mamy do czynienia z takimi w kształcie monet, co zdaniem inżynierów ograniczyć ma potencjalne "szkody", bo karabin nie ma służyć do zabijania, ale tłumienia zamieszek. Patrząc jednak na prezentację, podczas której z łatwością niszczyły drewniane deski, butelki i szyby samochodowe, trudno uniknąć wrażenia, że przy tak dużej liczbie pocisków o ofiarach śmiertelnych szybko usłyszymy.



Pociski w kształcie monet z mniejszym prawdopodobieństwem spowodują uszkodzenia penetracyjne, mają większy rozrzut, co sprawia, że broń jest bardziej tłumiąca i są łatwe do wyprodukowania w przystępnej cenie tłumaczy Lei Fengqiao, pracownik Chongqing Jianshe Industry.