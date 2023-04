Godzilla jest pośród nas? Tak, ale nie w taki sposób, w jaki myślicie

Jeśli nikt jeszcze nie słyszał, czym jest Godzilla Megamullion to spieszymy z wyjaśnieniami. Otóż jest to system grzbiet oceanicznych zlokalizowany stosunkowo blisko Japonii. Japońska straż przybrzeżna ogłosiła, że w lutym 2023 roku nazwa Godzilla Megamullion została ostatecznie zatwierdzona przez Międzynarodową Organizację Hydrograficzną (IHO) oraz przez Międzyrządową Komisję Oceanograficzną (IOC).

Dzięki tej decyzji nazwa Godzilla Megamullion znajdzie we wszystkich oficjalnych dokumentach, będzie używana także w artykułach naukowych oraz będzie oznaczana na mapach. Jak donoszą media, uzyskanie zgody na nadanie właśnie takiej nazwy było bardzo trudne. Japońska straż przybrzeżna, która była inicjatorem pomysłu, musiała uzyskać zgodę od międzynarodowego holdingu Toho Ltd., który jest właścicielem praw do Godzilli.

Mimo że kształt systemu grzbietów oceanicznych nie przypomina kształtu japońskiego potwora, to naukowcy i tak uważają, że nowa nazwa jest adekwatna, gdyż odnosi się do gigantycznego pod względem rozmiarów podwodnego kompleksu.

Czym jest Godzilla Megamullion?

Godzilla Megamullion jest podwodnym systemem grzbietów, który usytuowany jest około 600 km na południowy wschód od Japonii. Jego długość wynosi 125 km, a szerokość to 55 km. Według naukowców grzbiety te są największym kompleksem megamulionów na świecie - jest on dziesięć razy większy od następnego w kolejne systemu. Grzbiety wznoszą się na wysokość aż 2 500 metrów ponad oceaniczne dno.

Megamuliony są to jednostki geologiczne, które są długimi grzbietami oceanicznymi układającymi się prostopadle do grzbietu śródoceanicznego. Megamullion jest w zasadzie gigantycznym uskokiem, który powiązany jest z powolnym rozciąganiem skorupy ziemskiej. Procesy geologiczne powodują powstanie bardzo wysokich pionowych ścian skalnych.

Nazwa Godzilla Megamullion pochodzi od fikcyjnego japońskiego potwora Godzilla. Jak powiedział Keiji Ota, który zarządza marką Godzilla: Jestem naprawdę zaszczycony, że (megamullion) nosi imię Godzilli, najpotężniejszego potwora na Ziemi -. Dodał także, że zarówno ocean jak i stworzenie są "nierozłączne" i z pewnością znany jaszczur "z wdziękiem przepłynął nad gigantyczną prowincją Godzilla Megamullion".

Kompleks został odkryty w 2001 roku i początkowo nosił nazwę "Giant Megamullion". Co ciekawe, 14 indywidualnych cech topograficznych systemu grzbietów zostało nazwanych na cześć poszczególnych części ciała Godzilli, np. Grzbiet Zachodniej Nogi, Zachodni Grzbiet Ramion, czy Szczyt Głowy.