Miał być prank, skończyło się tragicznie. YouTuber niemal zginął

Dawid Szafraniak Internet

Tanner Cook to 21-letni YouTuber z USA, którego próba nakręcenia zabawnego wideo zakończyła się tragicznie. Podczas wykonywania pranków na losowych osobach przechodzących przez centrum handlowe trafił na osobę, której zupełnie nie było do śmiechu. Zirytowany mężczyzna miał przy sobie broń, a skoro akcja miała miejsce w USA, to możecie się domyślić dalszego rozwoju sytuacji.

Zdjęcie 21-letni YouTuber postrzelony. / 123RF/PICSEL/New York Post / 123RF/PICSEL