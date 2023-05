Chiny ujawniły pierwszy na świecie statek wycieczkowy z siecią 5G

Adora Magic City, pierwszy statek wycieczkowy z siecią 5G

Chiński wycieczkowiec może poszczycić się długością 323 metrów i może pomieścić na swoim pokładzie do 5246 pasażerów. Dla porównania można dodać, że największy statek wycieczkowy na świecie, czyli Icon of the Seas, ma 365 metrów długości i oferuje kajuty dla 7600 pasażerów. Adora Magic City zajmuje 27. miejsce na liście największych wycieczkowców.

Jednak najważniejszym atrybutem Adora Magic City ma być technologia 5G. Statek został wyposażony w zaawansowaną technologię komunikacji bezprzewodowej, a dostępna będzie sieć WiFi-6 i mobilna 5G, aby zapewnić pasażerom takie same wrażenia z korzystania z sieci jak ma to miejsce na lądzie.