Co nowego w iPhone 15. Są pierwsze przecieki. Czy warto czekać?

Co nowego w iPhone 15?

iPhone 15 może zyskać odświeżony wygląd. Być może zobaczymy bardziej zaokrąglone tylne krawędzie telefonu. Jednocześnie podejrzewa się, że dynamiczna wyspa zastosowana w tegorocznych iPhone’ach 14 Pro i Pro Max, może objąć wszystkie modele z serii 15.

Nowe iPhone’y najprawdopodobniej zostaną wyposażone w nowy port ładowania - USB-C, który zastąpi znany nam port Lightning, a to z powodu regulacji, którą w tej kwestii wprowadził Parlament Europejski. Jak twierdzi Nikkei Asia, bardzo możliwe, że najnowsze smartfony Apple otrzymają także nowy system aparatów z czujnikiem Sony. Pozwoli to na poprawienie ujęć, ulepszenie zakresu dynamicznego każdego zdjęcia i wyeliminowanie prześwietleń. Niewykluczone też, że najnowsze iPhone'y będą posiadały soczewkę peryskopową.

Po raz pierwszy może się ukazać iPhone 15 w wersji Ultra, który miałby zastąpić znaną nam wersję modelu Pro Max. Stałoby się tak nie bez przyczyny i miałoby to związek z nazewnictwem zastosowanym do zegarków firmy. W 2022 roku ukazał się powiem Apple Watch Ultra.

Najnowsze iPhone’y 15 Pro mogą być wyposażone w większą ilość RAM-u - może ona wynieść 8 GB. Nikkei Asia sugerowało też, że iPhone’y 15 Pro będą wyposażone w układ A17 Bionic. Miałby on znacząco poprawić wydajność i efektywność urządzenia. To prawdopodobnie nie koniec różnić między modelami Pro a podstawą wersją sprzętu. Jak stwierdził analityk Ming-Chi Kuo, duża sprzedaż iPhone’ów 14 Pro może zachęcić firmę do dalszego zwiększania zróżnicowania między modelami.

Możliwym jest także, że przyciski głośności i zasilania w modelach iPhone’a 15 Pro będą półprzewodnikowe, wyposażone w dodatkowe silniki Taptic Engines, które miałyby symulować naciskanie przycisków, bez ich faktycznego wciskania.

Jak będzie zatem wyglądała kwestia cen najnowszych urządzeń firmy z Cupertino? Niestety taniej nie będzie. Da się za to słyszeć głosy, że nowe iPhone’y mogą być jeszcze droższe w związku ze zwiększonymi kosztami produkcji.

Kiedy premiera iPhone'a 15?

Najnowszych smartfonów Apple z serii 15 możemy się spodziewać najprawdopodobniej we wrześniu 2023 roku.