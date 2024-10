Abonament RTV zostanie z czasem zastąpiony innym sposobem finansowania mediów publicznych. Pod uwagę brane jest wsparcie bezpośrednio z budżetu państwa, a do niedawna mówiło się również o nowej opłacie, której uniknięcie byłoby w zasadzie niemożliwe. W 2025 r. będzie jednak bez zmian i za użytkowanie odbiorników radiowych oraz telewizyjnych zapłacimy na starych zasadach.

KRRiT podaje stawki na abonament RTV za 2025 rok

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji ujawniła stawki na abonament RTV, który trzeba będzie opłacać w 2025 r. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, pozostały one bez zmian. To oznacza, że trzeba będzie zapłacić następująco:

Odbiornik radiowy — 8,70 zł na miesiąc

Odbiornik telewizyjny — 27,30 zł na miesiąc

Pamiętajmy, że mając radio i telewizor płacimy tylko raz. Jest to wyższa z dwóch wymienionych wyżej opłat. Oczywiście przygotowano zniżki dla osób, które zapłacą z góry za dłuższy okres. Dla przykładu jest to 5 proc. taniej w przypadku opłacenia abonamentu RTV za 6 miesięcy z góry. W przypadku roku będzie to 10 proc. mniej.

Stawki w 2025 r. są więc identyczne z tymi, które obowiązują w obecnym roku. Tym razem obyło się bez podwyżek opłat.

Kto nie musi płacić abonamentu RTV w 2025 roku?

Oczywiście nie wszyscy muszą opłacać abonament RTV, bo KRRiT przewiduje zwolnienia. Są one takie same, jak w obecnym roku. Zwolnione z opłat są:

osoby, które ukończyły 75. rok życia

osoby należące do I grupy inwalidzkiej

weterani (inwalidzi wojenni lub wojskowi)

osoby, które otrzymują świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy



osoby, które ukończyły 60 lat i mają prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50% przeciętnego wynagrodzenia

osoby niesłyszące, u których stwierdzono całkowitą głuchotę lub obustronne upośledzenie słuchu

osoby niewidome, których ostrość wzroku nie przekracza 15%

Rodacy, którzy nie kwalifikują się na żadne z wyżej wymienionych zwolnień, zobowiązani są do opłacania abonamentu RTV. Pamiętajmy, że z unikaniem opłat wiążą się ewentualne konsekwencje w postaci kar pieniężnych. Jest to 30-krotność daniny, a więc w przypadku nieopłacania telewizora może wynieść aż 819 zł.