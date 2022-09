Spis treści: 01 Jaki grzejnik elektryczny wybrać do domu?

02 Jaki grzejnik elektryczny jest energooszczędny i zużywa najmniej prądu?

03 Gdzie kupić grzejnik elektryczny?

Jaki grzejnik elektryczny wybrać do domu?

Jeśli ogrzewasz swój dom energią elektryczną, możesz wybierać między wieloma rodzajami grzejników elektrycznych. Są one w 100% wydajne oraz bezpieczne dla gospodarstwa domowego. Aby wybrać idealny grzejnik elektryczny do domu, warto poznać wady i zalety różnych rozwiązań. Wśród rodzajów grzejników elektrycznych do domu można wyróżnić:

elektryczne grzejniki konwekcyjne,

elektryczne grzejniki przypodłogowe,

elektryczne ogrzewanie podłogowe,

grzejniki akumulacyjne,

kotły elektryczne,

panele grzewcze na podczerwień.

Elektryczne grzejniki konwekcyjne wykorzystują cewkę grzewczą do podgrzewania powietrza. Mają również wentylator, który uwalnia ciepłe powietrze po domu. Gorące powietrze unosi się, a chłodne spada — grzejniki konwekcyjne wykorzystują tę zasadę, aby utrzymać w domu stałe ciepło.

Elektryczne grzejniki przypodłogowe można umieścić pod oknami. Zimne powietrze z okna wchodzi do listwy przypodłogowej, gdzie jest ogrzewane przez zasilane energią elektryczną gorące metalowe płyty, a następnie uwalniane do domu. Gorące powietrze unosi się, gdy więcej zimnego powietrza dostaje się do elektrycznego grzejnika przypodłogowego i ogrzewa mieszkanie.

Elektryczne ogrzewanie podłogowe ogrzewa dom poprzez promieniowanie cieplne. Kiedy podłoga się nagrzewa, emituje ciepło na inne przedmioty, takie jak ściany czy meble, które utrzymując ciepło w domu, jednocześnie równomiernie rozkładając temperaturę. Co więcej, nie trzeba ciągle przesuwać źródła ciepła, aby ogrzać cały dom.

Zdjęcie Sprawdź, jak odpowiednio korzystać z grzejnika elektrycznego, by nie zwiększyć rachunków za ogrzewanie / East News

Grzejniki akumulacyjne przechowują ciepło pobierane z sieci w nocy (w tańszej taryfie) i uwalniają je do użytku w ciągu dnia. Elementy akumulujące ciepło wykonane mogą być z różnych materiałów, np. magnezytu. Montowane na ścianie wyglądają jak tradycyjne grzejniki. Są wyposażone w proste elementy sterujące, które pomagają dostosować ilość ciepła w cyklu ładowania i rozładowywania.

Kocioł elektryczny wykorzystuje grzejniki do podgrzewania wody, a następnie domu. Grzejniki elektryczne działają podobnie do kotłów gazowych, tyle że zasilane są prądem. Kotły występują w różnych odmianach i zapewniają 100% wydajności. W przypadku kotła elektrycznego woda przechodzi przez element grzejny, zanim zostanie uwolniona do reszty domu.

Panel grzewczy na podczerwień to grzejnik elektryczny, który przekształca całą energię elektryczną w ciepło podczerwone, które jest następnie uwalniane do domu. Panele grzewcze różnią się od tradycyjnych grzejników, które ogrzewają tylko powietrze. Zamiast tego ogrzewają powierzchnię, na której są zainstalowane, a następnie emitują ciepło do reszty pomieszczenia. Możesz zainstalować panele grzewcze na podczerwień na suficie lub na ścianach.

Jaki grzejnik elektryczny jest energooszczędny i zużywa najmniej prądu?

Jak stwierdzić, czy grzejnik elektryczny jest rzeczywiście energooszczędny? Niektóre urządzenia zużywają mniej energii od innych, jednak trzeba wiedzieć, na co zwrócić uwagę przy ich wyborze. Warto zauważyć, że grzejniki elektryczne, niezależnie od rodzaju, posiadają 100% efektywności grzewczej, więc nie musimy pamiętać o porównywaniu tego parametru podczas wyboru urządzenia.

Aby uczynić grzejniki elektryczne bardziej energooszczędnymi, można zasadniczo zrobić jedną rzecz — dostosować potrzeby grzewcze do mocy grzewczej grzejnika. Są na to dwa sposoby: automatyczny (za pomocą termostatu) lub ręczny (poprzez przełączanie między programami). Termostaty są rzadko stosowane w przypadku grzejników elektrycznych, gdyż urządzenia te są zbyt małe, aby termostaty były potrzebne. Przełączając się między ustawieniami, możesz skorelować moc grzewczą dokładnie z potrzebami grzewczymi, dzięki czemu grzejnik potrzebuje mniej energii elektrycznej do pracy.

Niektóre urządzenia mogą wykorzystywać technologie, które automatycznie dostosowują moc grzewczą do potrzeb grzewczych. Te technologie lub tryby temperatury mają różne nazwy, ponieważ każdy producent dąży do unikalnej nazwy swojego trybu ekologicznego. Jeśli chcesz wybrać najbardziej energooszczędny grzejnik elektryczny, warto poszukać urządzenia, które oferuje tryb pracy ECO.

Gdzie kupić grzejnik elektryczny?

Grzejniki elektryczne można kupić zarówno w stacjonarnych sklepach budowlanych, jak i przez internet. Szeroki wybór wysokiej jakości urządzeń posiadają w swojej ofercie także sklepy specjalistyczne z techniką grzewczą. Jednak kupując grzejnik elektryczny, warto zwrócić uwagę na rodzaj i okres gwarancji. Urządzenia, które zapewniają ciepło w większym pomieszczeniu, będą miały większe gabaryty i wagę, więc gwarancja door-to-door może być dużym ułatwieniem w przypadku ewentualnych problemów technicznych sprzętu.

