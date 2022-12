Czy warto kupić telewizor Smart TV? 5 rzeczy, których nie powie sprzedawca

Technologia

Nieograniczony dostęp do platform streamingowych i aplikacji mobilnych, możliwość przeglądania zdjęć zapisanych w chmurze oraz surfowania po stronach internetowych - a to wszystko bez konieczności uruchamiania komputera? Teraz jest to jak najbardziej możliwe! Wystarczy zdecydować się na zakup telewizora ze Smart TV. Na co należy zwrócić uwagę, wybierając takie urządzenie?

Zdjęcie Który Smart TV jest najlepszy? / 123RF/PICSEL