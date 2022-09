Spis treści: 01 Co to jest etykieta energetyczna?

02 Jakie są klasy energetyczne?

03 A czy G. Jaka klasa energetyczna jest najlepsza i oszczędza prąd?

04 Co zawiera etykieta energetyczna i jak ją czytać?

05 Zużycie prądu a etykieta energetyczna. Jaką kupić pralkę, lodówkę czy zmywarkę?

Co to jest etykieta energetyczna?

Mimo że etykiety energetyczne dopasowane są do rodzajów sprzętów, na jakich się znajdują, to niektóre elementy są wspólne dla wszystkich naklejek. Wśród nich znajdują się takie informacje, jak:

znak towarowy produktu bądź nazwa dostawcy,

oznaczenie modelu,

pełna skala klas efektywności energetycznej,

klasa efektywności energetycznej produktu,

zużycie energii w skali roku (podane w kWh),

kod QR odsyłający do bazy EPREL,

numer rozporządzenia właściwego dla danej etykiety,

piktogramy z najważniejszymi informacjami o urządzeniu.

Warto zauważyć, że pozostałe parametry różnią się w zależności od rodzaju sprzętu. Jednak dla danej kategorii produktu porównanie danych z etykiety energetycznej będzie miarodajne.

Jakie są klasy energetyczne?

Na etykietach energetycznych umieszczane są klasy energetyczne w siedmiostopniowej skali. Każda klasa posiada również odpowiednie oznaczenie kolorystyczne. Zaczynając od najbardziej energooszczędnego typu, układają się one następująco:

klasa energetyczna A — kolor ciemnozielony,

klasa energetyczna B — kolor zielony,

klasa energetyczna C — kolor jasnozielony,

klasa energetyczna D — kolor żółty,

klasa energetyczna E — kolor jasnopomarańczowy,

klasa energetyczna F — kolor ciemnopomarańczowy,

klasa energetyczna G — kolor czerwony.

Każda etykieta energetyczna zawiera dodatkowo czarny wskaźnik z białym oznaczeniem klasy. Wskazuje on na klasę efektywności energetycznej danego modelu.

A czy G. Jaka klasa energetyczna jest najlepsza i oszczędza prąd?

Kolorowe oznaczenia znajdujące się na etykietach energetycznych pozwalają nam porównać deklarowane przez producentów roczne zużycie energii elektrycznej. Przeliczając te wartości na koszt prądu w naszym gospodarstwie domowym, możemy obliczyć, ile pieniędzy będziemy musieli zapłacić w skali roku, używając takiego sprzętu. O ile badania producentów przeprowadzane są w warunkach laboratoryjnych i ich wyniki nie koniecznie będą zgadzać się z rzeczywistym zużyciem, to możemy poglądowo ocenić różnicę między sprzętami.

Ogólna zasada dotycząca efektywności energetycznej oznaczanej na etykietach energetycznych wygląda następująco: im wyższa klasa, tym mniej prądu do działania potrzebuje urządzenie. Wybierając sprzęt do domu, warto skupić się na tych, których klasa energetyczna jest najwyżej na skali.

Co zawiera etykieta energetyczna i jak ją czytać?

Dodatkowe informacje umieszczane na etykiecie energetycznej mogą znacznie ułatwić decyzję zakupową, np. w przypadku, gdy porównujemy urządzenia w takiej samej klasie energetycznej.

Zdjęcie Etykieta energetyczna pralki zawiera wiele przydatnych informacji dla kupującego / Pixabay.com

W przypadku pralek i pralko-suszarek piktogramy informują także o ilości energii zużytej na 100 cykli prania (w kWh), cyklu prania EKO w temperaturze między 40 a 60 stopni Celsjusza (w godzinach i minutach), pojemności dla pełnego cyklu prania (w kg), zużyciu wody na cykl prania (w litrach), poziomie emitowanego hałasu (w dB) oraz klasie efektywności wirowania. Warto przeanalizować dane na etykiecie energetycznej pralki, szczególnie jeśli oprócz pralki energooszczędnej chcemy kupić urządzenie ciche.

Zdjęcie Jeśli chcesz sprawdzić klasę energetyczną oraz pojemność lodówki — spójrz na etykietę energetyczną / materiały prasowe

Na etykietach energetycznych lodówek, oprócz klasy energetycznej, znajdują się również takie informacje, jak pojemność komór mrożących (w litrach), suma pojemności komór schładzania i niemrożących (w litrach) oraz poziom emitowanego hałasu (w dB).

Zdjęcie Etykieta energetyczna zmywarki wskazuje nie tylko na ilość prądu potrzebną do pracy urządzenia / materiały prasowe

Wybierając zmywarkę, z etykiety energetycznej możemy dodatkowo dowiedzieć się o ilości energii potrzebnej do wykonania 100 cykli w programie EKO (w kWh), pojemności urządzenia (wyrażonej w standardowych kompletach naczyń), ilości wody potrzebnej do przeprowadzenia programu EKO (w litrach), czasie trwania programu (w minutach i godzinach) oraz poziomie emitowanego hałasu (w dB).

Zużycie prądu a etykieta energetyczna. Jaką kupić pralkę, lodówkę czy zmywarkę?

W wielu przypadkach klasa energetyczna urządzenia nie jest podstawowym kryterium wyboru nowego sprzętu. Jednak warto zwrócić uwagę na wartości umieszczone na etykiecie energetycznej. Szczególnie przeliczając deklarowane roczne zużycie energii zgodnie z obowiązującą w gospodarstwie domowym taryfą, możemy dowiedzieć się, czy opłaca się kupować droższą pralkę, która nie różni się parametrami, czy też przeciwnie — wybrać droższe urządzenie, które zużyje mniej energii, a koszty eksploatacji sprawią, że w ciągu roku lub dwóch zwróci się koszt jego zakupu.

Kupując sprzęt, który posiada etykietę energetyczną, zawsze należy zwrócić uwagę na numer rozporządzenia. Na jego podstawie oznaczane są klasy energetyczne. Dlaczego jest to tak ważne przy określeniu energooszczędności sprzętu? Dlatego, że lodówki wyprodukowane w 2008, 2015 oraz 2022 roku będą miały różne klasy. Klasa A+++ sprzętu z 2015 roku będzie potrzebowała do działania więcej energii elektrycznej, niż urządzenie o klasie C wyprodukowane w 2022 roku.

