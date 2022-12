Disney+ z reklamami. Nowy rozdział dla popularnej platformy streamingowej

Ceny streamingu idą w parze z reklamami

Popularne usługi streamingowe stoją obecnie przed dużym wyzwaniem, jakim jest sprostanie oczekiwaniom inwestorów. Oznacza to, że z jednej strony muszą powiększać swoje zyski, jednocześnie inwestując ogromne środki w produkcję swoich filmów czy seriali. Druga strona medalu jest taka, że do tej pory im się to udawało — głównie za sprawą przybywania kolejnych subskrybentów.

Te czasy jednak powoli mijają, gdyż większa część rynku została skutecznie zagospodarowana. Tym samym okazało się, że platformy streamingowe muszą zacząć poszukiwania w celu znalezienia nowych sposobów na monetyzację. Wybór padł na reklamy wyświetlanie na platformie.

Reklamy w Disney+ bez utraty jakości

Wartym odnotowania jest fakt, że najtańszy abonament, czyli ten opatrzony reklamami, nie został w żaden sposób pozbawiony funkcji droższej wersji. Jego użytkownicy w dalszym ciągu będą mogli korzystać z konta na 4 urządzeniach jednocześnie. Nadal dostępna będzie najwyższa jakość obrazu, czyli 4K UHD oraz HDR10 MAX, IMAX Enhanced czy Dolby Vision. Różnica w cenie jest zatem nadrabiana reklamami.



W Stanach Zjednoczonych na ofertę Disneya skusiło się przeszło 100 reklamodawców, wśród których wymienić można m.in. Walmart, T-Mobile czy American Express. Nic w tym dziwnego — baza użytkowników platformy jest spora i wynosi ponad 164 miliony aktywnych subskrybentów. Pytanie tylko, czy Disneyowi uda się taką liczbę utrzymać w przyszłości.

Krok przed konkurencją?

Zdaniem firmy, takie działanie to zwrot w stronę konsumentów i dbanie o ich interes. Reklamy mają pozwolić na utrzymanie niskiej ceny, bez żadnych cięć w jakości dostarczanej usługi i jej zawartości. Chociaż wyświetlanie promowanych ofert i tym podobnych może nieco kłócić się z ideą, która przyświecała streamingowi z początku, to jest w tym trochę prawdy.



Na uznanie na pewno zasługuje fakt, że najtańszy abonament z reklamami w dalszym ciągu będzie oferować możliwość oglądania produkcji w najwyższej jakości audiowizualnej, a do tego dostępne będzie korzystanie z konta przez kilka osób na 4 urządzeniach. To zdecydowanie lepsza opcja od tego, co proponuje np. Netflix.

Kiedy możemy spodziewać się takiej oferty abonamentowej w Polsce? Mówi się, że wraz z początkiem nowego roku opcja ta będzie przez Disneya rozszerzana na inne kraje poza USA. Dla wielu osób będzie to z pewnością odpowiednia alternatywa wobec wzrastających cen wszystkich usług.