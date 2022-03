W opinii publicznej wciąż żywy jest pogląd o tym, że gry wideo szkodzą i wzbudzają agresję oraz są źródłem przemocy. Choć wraz z początkiem pandemii wirusa SARS-CoV-2 naukowcy i psycholodzy dostrzegli potencjał w grach wideo, jako leku na samotność i świetny sposób na wspólne spędzenie czasu, gdy nie można spotkać się ze znajomymi twarzą w twarz.

Już wcześniej informowaliśmy o tym, że badacze Badacze z Uniwersytetu Missouri wykorzystali grę wideo Recovery Rapis z czujnikami ruchu, aby pacjentom powracającym do zdrowia po udarze dać sposobność do poprawy ich zdolności motorycznych. Terapia oczywiście była kontrolowana przez specjalistę, który wykonywał regularne badania okresowe. Badania pokazały, że ten typ leczenia objawów poudarowych jest równie skuteczny, co terapia prowadzona przez doświadczony personel, lecz wymaga znaczniej mniejszej ilości czasu specjalistów.

Deweloperzy odkryli, jak zwiększyć poziom zaangażowania i sprawić, by ludzie robili rzeczy z intensywnością, z którą mieliśmy trudności z medycznego punktu widzenia. Zabawa jest naprawdę najbardziej terapeutyczna mówi Ryan Douglas

Potencjał gier wideo w medycynie dostrzegli również założyciele projektu DeepWell Digital Terapeutics. Jednym z nich jest Mike Wilson, który od lat działa w branży gamingowej. Z kolei Ryan Douglas dołoży do tego swoje 15 letnie doświadczenie medyczne. Na pokładzie DeepWell nie zabrakło również specjalistów z dziedziny neuropsychologii i weteranów tworzenia gier wideo. Wspólnie chcą tworzyć i pomagać innym producentom w implementowaniu narzędzi terapeutycznych w swoich grach. W ten sposób chcą walczyć z depresją i ADHD.

Gry terapeutyczne często projektowane są najpierw jako terapia, a dopiero później dodawane ą do niej zabawne lub wciągające elementy rozgrywki. DeepWell chce spróbować innego podejścia i dąży do tego, aby programiści tworzyli gry w jak najbardziej angażujący sposób, a następnie sprawdzali, jak one mogą pomóc w leczeniu schorzeń.