Udarem mózgu określamy zespoły objawów neurologicznych, występujących w skutek nagłego zatrzymania dopływu krwi do mózgu. Najczęściej powstaje, gdy tętnice dostarczające krew do mózgu zostają zatkane lub pękną. Chociaż udar jest drugą najczęstszą przyczyną śmierci, zaraz po chorobach serca, dotkniętego nim pacjenta da się uratować. Niestety, często wiąże się to z utratą pełni sprawności fizycznych i/lub psychicznych. W Polsce udar jest najczęstszą przyczyną niepełnosprawności wśród osób po 40. roku życia.

Pacjenci po udarze mózgu często potrzebują specjalistycznej pomocy, terapii i rehabilitacji. Tradycyjne metody rekonwalescencji są bardzo intensywne, czasochłonne i mogą być zarówno kosztowne, jak i niewygodne. Zwłaszcza dla pacjentów z mniejszych miejscowości wiejskich, którzy muszą podróżować na duże odległości do placówek medycznych na osobiste wizyty terapeutyczne.

W związku z tym, wiele zespołów naukowców szuka alternatywnych metod. Badacze z Uniwersytetu Missouri wykorzystali grę wideo Recovery Rapis z czujnikami ruchu, aby pacjentom powracającym do zdrowia dać sposobność do poprawy ich zdolności motorycznych. Terapia oczywiście była kontrolowana przez specjalistę, który wykonywał regularne badania okresowe.

Pacjent jest wirtualnie umieszczany w kajaku i spływa w nim rzeką. Wykonuje ruchy rękami, symulując wiosłowanie, zbieranie śmieci i kołysanie się z boku na bok, aby sterować. Sięga też nad głowę, aby usunąć pajęczyny i odgonić nietoperze. To sprawia, że ćwiczenia są zabawne. W miarę postępów wyzwania stają się coraz trudniejsze, a my przeprowadzamy kontrole z uczestnikami za pośrednictwem teleporady, aby dostosować cele, przekazać informacje zwrotne i omówić codzienne czynności powiedziała Rachel Proffit, jedna z realizatorów projektu

Okazuje się, że terapia oparta na grach wideo doprowadziła do podobnej poprawy wyników, co wysoko ceniona forma terapii osobistej, znanej jako terapia ruchowa wywołana ograniczeniami. Lecz metoda wykorzystująca gry wideo wymagała tylko 1/5 czasu pracy terapeuty. Takie podejście oszczędza czas i pieniądze, jednocześnie zwiększając wygodę i bezpieczeństwo.

Tradycyjne domowe ćwiczenia rehabilitacyjne są zwykle bardzo powtarzalne i monotonne, przez co pacjenci rzadko ich przestrzegają. Gra Recovery Rapids umożliwia pacjentom robienie postępów w rehabilitacji poprzez wykonywanie różnych wyzwań w rozrywkowym, interaktywnym środowisku, a naukowcy odkryli, że pacjenci starali się przestrzegać harmonogramu i wykonywać zalecone ćwiczenia.