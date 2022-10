Od kilku lat wśród producentów tzw. autonomicznych samolotów transportowych (czyli bezzałogowych dronów) istnieje ciekawa rywalizacja na uniesienie największego ciężaru podczas pionowego startu. Kolejny rekord należy do eksperymentalnej maszyny stworzonej przez amerykański start-up lotniczy Sabrewing.

Dron towarowy RG-1-A Alpha to bezzałogowiec typu VTOL (potrafiący pionowo startować i lądować). Udało się mu właśnie pobić rekord świata i podczas pionowego startu uniósł w powietrze ładunek o wadze 374 kilogramów.



Poprzedni rekord należał do drona Skyf, który w 2018 roku podniósł ładunek o wadze 220 kilogramów. Twórcy bezzałogowca RG-1-A Alpha zapowiadają, że jego możliwości są znacznie większe i dron będzie w stanie wzbić się w powietrze, unosząc nawet 1406 kilogramów ładunku, czyli prawie półtorej tony.

Dron Alpha może także startować, korzystając z normalnego pasa tak, jak zwykły samolot. Wystarczy, że ustawi swoje cztery wirniki poziomo, aby zapewniły siłę ciągu potrzebną do startu. Podczas lotu w taki sposób jest zdolny zabrać nawet dwie tony ładunku. RG-1-A Alpha osiąga maksymalną prędkość do 370 km/h i może poruszać się na wysokości 6700 metrów.



Reklama

Zdjęcie Bezzałogowy dron pobił rekord w ładunku podniesionym do góry - 375 kg /foto: Sabrewing / domena publiczna

Dron ma napęd hybrydowy. Silnik Ariel 2E francuskiej firmy Safran na paliwo lotnicze napędza generator elektryczny, który wytwarza 1 megawat mocy. W ten sposób zasilane są silniki czterech wentylatorów ze śmigłami, które stanowią napęd RG-1-A Alpha.



Inżynierowie z firmy Sabrewing zapowiadają, że komercyjna wersja drona będzie miała o wiele bardziej imponujące parametry. Podczas pionowego startu ma unieść prawie 2,5 tony ładunku, a przy starcie z wykorzystaniem pasa startowego zabierze na pokład ponad 4,5 tony. Pierwsze zamówienie na 28 dronów transportowych Alpha złożyło stowarzyszenie zajmujące się pomocą humanitarną World Food/ World Health. Producent dronów obiecał, że ich komercyjna wersja zacznie być sprzedawana w grudniu przyszłego roku.