Drony podwodne REMUS 600. To one mogły zostać użyte do ataku na Most Krymski

Nie milkną echa ostatnich wydarzeń na Moście Krymskim, wczoraj na świeżo w sieci pojawiły się doniesienia, jakoby Ukraińcy wykorzystali do ataku na ten strategiczny rosyjski cel swoje najnowsze i najbardziej zaawansowane drony morskie, a mowa o prezentowanych jesienią ubiegłego roku modelach TLK-150, TLK-400 i TLK-1000. Dziś okazuje się jednak, że mogło chodzić o zupełnie inne rozwiązanie, a mianowicie produkowane przez Wielką Brytanię drony autonomiczne REMUS 600, choć Ukraina nie podała jeszcze oficjalnie takich informacji.



To drony REMUS 600 zostały wykorzystane w ataku na Most Krymski?

To podwodne drony zdolne do działania na głębokości do 600 metrów, które charakteryzują się długim czasem pracy na baterii wynoszącym około 70 godzin przy prędkości do 3 węzłów (maksymalna wynosi 5 węzłów, czyli 9,3 km/h) oraz możliwością sterowania za pomocą zwykłego laptopa, dzięki czemu operator zachowuje dużą mobilność. Co ciekawe, zostały one zaprojektowane głównie z myślą o cywilnych zastosowaniach, np. do mapowania dna morskiego, badań podwodnych oraz misji poszukiwawczych, ale są też stosowane przez marynarki wojenne do misji przeciwminowych.