Podstawą walk toczących się między siłami rosyjskimi i ukraińskimi są niezmiennie starcia artyleryjskie, co oznacza silną zależność obu stron od sprawnego wykrywania i likwidacji radarów rozpoznania artyleryjskiego. Radarów, które - jak sugerują najnowsze informacje brytyjskiego wywiadu - są po stronie rosyjskiej są na wyczerpaniu, bo Moskwa dysponować ma obecnie dosłownie "kilkoma kluczowymi systemami", które są niezwykle trudne do zastąpienia. Wszystko dlatego, że siły ukraińskie prowadzące kontrofensywę w okupowanych regionach zostały przez Kreml niejako zmuszone do korzystania głównie z haubic czy systemów artylerii rakietowej wysokiej mobilności, jak HIMARS-y.



Rosja wyczerpała swoje zapasy radarów przeciwbateryjnych

Dlaczego? Tak jak pisaliśmy wielokrotnie, rozległe pola minowe, zasieki, betonowe konstrukcje przeciwpancerne czy utwardzone okopy utrudniają prowadzenie działań wojennych regularnej armii, więc Ukraińcy muszą niszczyć ciężkie działa, punkty dowodzenia i kontroli, obiekty logistyczne i komunikacyjne oraz pozycje wojsk, aby kupić jej wystarczająco dużo czasu na ich pokonanie. Oznacza to, że "przetrwanie rosyjskich sił lądowych zależy od skutecznego wykrywania ukraińskiej artylerii i uderzenia przeciwko niej, często przy użyciu własnej artylerii":

Kluczowym elementem tego podejścia są radary rozpoznania artyleryjskiego, które pozwalają dowódcom szybko lokalizować linie dział wroga. poinformowało brytyjskie ministerstwo obrony w najnowszym komunikacie wywiadowczym.