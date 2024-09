Powódź nawiedzająca Dolny Śląsk oraz Opolszczyznę stwarza wiele emocji. Fakt ten wykorzystują również oszuści, którzy nie tylko sieją w ten sposób dezinformację, ale przy okazji chcą na tragedii uzyskać własne korzyści. W sieci doszukano się przekrętu, w którym główną rolę odgrywa "dziewczynka porwana przez wodę".

Oszustwo z "dziewczynką porwaną przez wodę"

W popularnych platformach społecznościowych można natknąć się na posty (dostępne m.in. na Facebooku), w których opisana jest pokrótce "historia" pewnej dziewczynki, która miała zostać porwana przez płynącą wodę. Na zdjęciu znajduje się wizerunek dziecka, a w tle zdjęcia z powodzi.

Zdjęcie Przykładowy post oszustów z "dziewczynką porwaną przez wodę". / Zrzut ekranu / INTERIA.PL

Co ciekawe, podobnych postów jest kilka i ich celem jest oddziaływanie na emocje. We wpisach pojawiają się wizerunki różnych dziewczynek z podobną sytuacją. Już to powinno zwrócić uwagę na to, że coś tu jest nie tak. Przy okazji we wpisach znajdują się linki, które prowadzą do pewnych stron o podejrzanej reputacji. Na pierwszy rzut oka mogą wyglądać na bezpieczne, ale w rzeczywistości może to doprowadzić na przykład do zainfekowania urządzenia niepożądanym oprogramowaniem.

Oszuści wykorzystali narzędzia oparte na sztucznej inteligencji

Warto zwrócić uwagę również na jeden fakt. Krętarze w nowej kampanii zdecydowali się użyć narzędzi bazujących na sztucznej inteligencji. To właśnie z ich wykorzystaniem stworzono wizerunki różnych dziewczynek, które potem umieszczono w postach. W rzeczywistości te dzieci w ogóle nie istnieją i zostały wygenerowane przez AI, co warto mieć na uwadze.

Trudna sytuacja panująca na południu Polski jest niestety pożywką dla oszustów, którzy w najbliższym czasie będą chcieli wykorzystać tragedię do osiągnięcia własnych celów. Spodziewajmy się, że przekrętów z powodzią w tle w ciągu nadchodzących dni będzie więcej. Dlatego należy zachować rozwagę i czujność. Pamiętajcie, aby nie udostępniać dalej postów o reputacji, która może budzić jakiekolwiek zastrzeżenia. Nie klikajcie również w podejrzane linki, gdyż mogą one prowadzić do internetowych pułapek zakładanych przez cyberprzestępców.