Dziwna akcja NASA na orbicie. Tego nikt się nie spodziewał

Pięcioosobowa załoga statku Dragon?

NASA na początku rozważała wysłanie dodatkowego statku Dragon od SpaceX w celu wykorzystania go jako kapsuły ratunkowej w przypadku powstania problemów, ale teraz inżynierowie wpadli na pomysł, że wymontują fotel Franka Rubio z Sojuza, który dotarł do ISS na pokładzie statku wraz z Rosjanami.

Frank Rubio byłby piątym pasażerem kapsuły Dragon. Ta wiadomość zaskoczyła wszystkich fanów przemysłu kosmicznego, ponieważ pierwotnie pojazd Elona Muska był przystosowany do transportu czterech osób. Na razie nie jest pewne, czy uda się wmontować fotel do statku Dragon i podłączyć rosyjski skafander do systemów podtrzymania życia amerykańskiego pojazdu. Załoga przyznała jednak, że uczynią wszystko, by jak najszybciej uporać się z tym problemem za pomocą narzędzi dostępnych na pokładzie.

Wszystko wskazuje na to, że jeszcze nikt dotychczas tego nie próbował, ale sytuacja zmusza NASA i Roskosmos, czyli agencje z dwóch wrogich krajów, do improwizacji i wspólnej ciężkiej pracy, której celem jest zapewnienie bezpieczeństwa całej kosmicznej załodze i utrzymanie funkcjonalności Międzynarodowej Stacji Kosmicznej.