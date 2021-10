Elon Musk jednym tweetem wysłał na Księżyc kilka kryptowalut

Miliarder na najróżniejsze sposoby próbuje wypromować na całym świecie kryptowaluty. Chociaż często jego zagrania lawirują na granicy prawa i często spotykają się z zarzutami o manipulacje w spekulacji cyfrowymi monetami, to jednak praktycznie za każdym razem jego wymowne sugestie mają niebagatelny wpływ na notowania kryptowalut.

Tym razem, szef SpaceX postanowił podkręcić notowania nieco nieznanej kryptowaluty, zamieszczając na swoim profilu na Twitterze tekstowy obrazek Shiba Inu trzymającego rakietę. To sugestia miliardera, że entuzjaści krypto mają wystrzelić notowania tej cyfrowej monety jak rakietę w kosmos. Długo nie musiał czekać, memiczna kryptowaluta wzrosła o 21 proc.

Reklama

Oprócz Shima Inu, w górę poszybowały również inne kryptowaluty, a mianowicie Floki Inu czy Rabbit. Stało się to nieprzypadkowo. Wszystkie one bowiem są związane lub przypominają grafikę królika, który znalazł się na obrazu tekstowym w tweecie Muska.

To nie pierwsza tego typu akcja miliardera. Wcześniej za pomocą tweetów i krótkich wiadomości kontrolował on kursy Bitcoina czy Dogecoina. Co ciekawe, Musk jakiś czas temu zakupił kilka psich monet swojemu synkowi, X AE A-XII. Nie wiadomo, czy dalej je ma, ale na pewno w przyszłości razem będą inwestowali w kryptowaluty i próbowali je popularyzować. Przynajmniej tak kiedyś zapowiedział szef SpaceX.