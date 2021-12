Elon Musk wie, kim jest twórca Bitcoina

Elon Musk ma wiedzę w wielu sprawach tajemnych dla większości społeczeństwa. Wygląda na to, że również domyśla się, kim jest twórca najpotężniejszej kryptowaluty, czyli Bitcoina. Okazuje się, że według niego jest to Nick Szabo. Co ciekawe, wielu fanów kryptowalut uważa, że pod pseudonimem Satoshi Nakamoto ukrywa się sam Elon Musk, ale miliarder nie pozostawił w tej sprawie żadnych złudzeń.

Chociaż w wywiadzie dla podcastu Lexa Fridmana, Musk mówił głównie o SpaceX i Tesli, to jednak nie zabrakło czasu na same cyfrowe monety. Miliarder od jakiegoś czasu na własną rękę próbował ustalić personalia Nakamoto. Wszystko wskazuje na to, że mu się udało. Chociaż na razie nikt nie jest w stanie tego potwierdzić.

Nick Szabo to słynny Satoshi Nakamoto?

Pomogła metoda dedukcji. "Jeśli przyjrzeć się ewolucji pomysłów przed premierą Bitcoina i dokładnie je przestudiować, kto i jak te pomysły formułował, to wygląda na to, że za największy wkład w ich ewolucję odpowiada Nick Szabo. Bardziej niż ktokolwiek inny" - stwierdził Musk.

Nick Szabo jest od dawna związany z kryptowalutami. Jest on znanym na całym świecie oraz cenionym informatykiem i specjalistą od cyfrowych monet. To on stworzył bit golda i przyczynił się do powstania blockchaina Ethereum. W sieci możemy przeczytać, że oficjalnie Satoshi Nakamoto jest 47-letnim mieszkańcem Kraju Kwitnącej Wiśni.

Satoshi Nakamoto nie mieszka w Japonii i mówi po angielsku

Łatwo można jednak ustalić, że nie jest to prawdą. Wielu ekspertów od kryptowalut uważa, że nie jest to jeden człowiek, tylko cała grupa specjalistów, ponieważ jest to zbyt złożony projekt. Tymczasem sam Nakamoto posługuje się językiem angielskim, i to z akcentem i pisownią stricte brytyjską, ale również nie wykazuje on aktywności w internecie w godzinach typowych dla japońskiego dnia pracy.

Czy Elon Musk ma rację wskazując Nicka Szabo jako głowę Bitcoina? Nie wiadomo, ale śledztwa w tej kwestii prowadzone przez najróżniejszych ludzi w końcu przyniosą efekty. Czy coś to zmieni w notowaniach Bitcoina? Raczej nie, ta kryptowaluta już żyje swoim życiem, a wielu wieści nawet, że najlepsze jej czasy są dopiero przed nią.