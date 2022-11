FBI chciało szpiegować obywateli Pegasusem. Powstrzymali ich dziennikarze?

Redaktorzy The New York Times postanowili ponownie przyjrzeć się relacji między FBI a niesławnym NSO Group, czyli twórcami kontrowersyjnego oprogramowania szpiegowskiego Pegasus. Już w lutym opublikowali raport, z którego wynikało, że Federalne Biuro Śledcze próbowało szpiegowania smartfonów wykorzystujących zagraniczne karty SIM i dyskutowało w ramach Departamentu Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych o możliwości stosowania pewnej wersji tego oprogramowania na terenie USA.

FBI ponownie na świeczniku w kontekście Pegasusa

FBI przyznało wtedy, że faktycznie dysponuje pewną wersją tego narzędzia (do szpiegowania telefonów o nazwie Phantom), ale jedynie w celach jego sprawdzenia i "poznania wroga", a Pegasus nigdy nie był częścią żadnego śledztwa i nie był wykorzystywany w konkretnych sprawach. Przedstawiciele agencji postanowili więc przedstawić swoje działania jako pewnego rodzaju badanie z zakresu tego, w jaki sposób "ci źli" mogą wykorzystywać Pegasusa i zapewnić, że sami nie mają żadnego zamiaru z niego korzystać.

Tyle że nowe dokumenty pozyskane przez Timesa sugerują, że sytuacja wyglądała nieco inaczej i agencje rządowe były bardzo zainteresowane wykorzystywaniem oprogramowania w śledztwach kryminalnych. Dokumenty, w których posiadanie weszli na mocy Freedom of Information Act, zawierają wewnętrzne prezentacje FBI, stworzone w latach 2020-2021, sugerujące, w jaki sposób biuro może skorzystać z narzędzi hakerskich.

Pośród nich znajduje się też 25-stronicowe memorandum, które zawiera "zalecenia" dotyczące tego, w jaki sposób produkty NSO mogą być wykorzystywane "w pewnych określonych warunkach", a także proponowane wytyczne dla biur prokuratorów okręgowych w całym kraju, dotyczące podejścia do procesu wykrywania przestępstw w sprawach wykorzystujących to narzędzie.

Wewnętrzne dokumenty FBI i informacje prawne przekazane w imieniu biura dają jak dotąd najpełniejszy obraz zainteresowania biura rozmieszczeniem Pegasusa. Choć mocno zredagowane, wewnętrzne dokumenty pokazują, że od końca 2020 r. do lata 2021 r. FBI wykazywało rosnące zainteresowanie potencjalnym wykorzystaniem Pegasusa do hakowania telefonów celów FBI w dochodzeniach karnych czytamy w raporcie New York Times.

Czyżby więc agencję powstrzymali dziennikarze Timesa, którzy nagłośnili sprawę? Jest to bardzo prawdopodobne, że ich interwencja nastąpiła w kluczowym momencie. Warto tu przypomnieć, że chociaż twórcy Pegasusa przekonują, że jest to rozwiązanie - umożliwiające infekowanie smartfonów w celu uzyskania dostępu do mikrofonu i kamery urządzenia, kontaktów, wiadomości oraz wielu innych elementów - stworzone do walki z terroryzmem i przestępczością największego kalibru, jak gangi czy organizacje narkotykowe, to od dawna wykorzystywane jest też do szpiegowania aktywistów, dziennikarzy, prawników czy przeciwników politycznych.