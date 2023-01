Samsung Galaxy S23 Ultra rozpakowany

Wszelkiej maści unboxingi kojarzone są z premierami danych przedmiotów. Nowy telefon, sprzęt czy gra wideo w wersji kolekcjonerskiej zdobi wówczas wiele materiałów wideo zaraz po tym, jak kurier dostarczył wyczekiwany przedmiot. Jednak czasem tak się zdarza, że ktoś wchodzi w posiadanie danego urządzenia znacznie wcześniej.

W omawianym przypadku nie chodzi o żaden wyjątkowo ekskluzywny materiał sponsorowany przez Samsunga — a przynajmniej nie oficjalnie. Tak się bowiem składa, że Edwards Urbina w jakiś sposób wszedł w posiadanie nadchodzącego flagowca koreańskiej firmy. Mowa o najwyższym modelu, czyli Galaxy S23 Ultra. Postanowił pochwalić się tym w sieci, prezentując stosowny materiał.

Tym, co zwróciło uwagę w przypadku Samsunga Galaxy S23 Ultra, jest jego elegancki design. Tego można się było oczywiście spodziewać, natomiast dopiero w zwykłym, niepromocyjnym materiale widać sporo włożonej pracy. Urbina wszedł w posiadanie wersji białej ze złotymi krawędziami.

Świetne zdjęcia zrobione Samsungiem S23 Ultra

Autor materiału podzielił się również szeregiem zdjęć wykonanych rzekomo przy pomocy urządzenia. Ich autentyczność nie jest niestety pewna, do tego dochodzi również fakt kompresji obrazów na Twitterze. Zachęcająco wyglądają jednak zdjęcia nocne, czym Samsung zdążył się już chwalić.

Co istotne, za poprawę jakości teleobiektywu ma odpowiadać poprawione oprogramowanie, nie zaś sama konfiguracja techniczna. Co ciekawe, niedawno Samsung wypuścił do sieci interesujący teaser. Dotyczy on fotografii z zoomem i w ciemnych warunkach.