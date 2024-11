Futurystyczny niszczyciel USA rozprawi się z Rosją

USS Zumwalt to najpotężniejszy okręt świata

Oprócz wyrzutni pocisków hipersonicznych, na pokładzie USS Zumwalt znajdują się dwie wieże wyposażone w działa kalibru 155 mm, znane jako Advanced Gun System. Zaprojektowano dla nich także specjalną amunicję LRLAP (Long Range Land Attack Projectile) pozwalającą na ostrzeliwanie obiektów odległych nawet o 150 kilometrów.

Precyzja trafienia jest imponująca. Pociski uderzają w okrąg o średnicy 50 metrów od zaznaczonego w systemie punktu. To oznacza, że pozwalają atakować przeciwnika zgodnie z zasadą: "jeden strzał - jeden zniszczony cel". USS Zumwalt to pierwszy z serii niewidzialnych niszczycieli dla US Navy, który wszedł do służby w 2016 roku. Z planowanych 28 do tej pory, oprócz USS Zumwalt, zbudowano zaledwie dwa niewidzialne niszczyciele: USS Michael Monsoor DDG-1001 i USS Lyndon B. Johnson DDG-1002.

USS Zumwalt przechodzi modernizację w USA

W 2022 roku, USS Zumwalt został zauważony na zachodnim Pacyfiku, a następnie zacumował w porcie Yokosuka w Japonii, gdzie pozostał przez kilka tygodni. Prawdopodobnie, Pentagon jego obecnością blisko Chin chciał wysłać sygnał ostrzegawczy władzom w Pekinie, że USA bezustannie trzymają rękę na pulsie.

1 sierpnia 2023 roku statek Zumwalt wyruszył w podróż do swojego nowego portu macierzystego w stoczni Ingalls Shipbuilding w Pascagoula w stanie Missisipi, gdzie obecnie przechodzi modernizację. Na jego pokładzie instalowane są nowe wyrzutnie. Okręt ma być gotowy za dwa lata. Jednostka jednak pozostaje w pełnej gotowości do wzięcia udziału w wojnie z Rosją czy Chinami, gdyby taka nagle wybuchła.