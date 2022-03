Tej jesieni usłyszeliśmy o ambitnych planach właścicieli mediów społecznościowych Facebook i Instagram. By zaznaczyć nadchodzące zmiany, przedsiębiorstwo zmieniło nazwę na Meta, co wiąże się bezpośrednio z kierunkiem, w jakim zmierza Mark Zuckerberg ze swoimi podwładnymi. Władze najpopularniejszego na świecie serwisu społecznościowego planują stworzyć metawersum, wirtualny świat, który w wielu aspektach zastąpi naszą rzeczywistość. Według wizji firmy, ludzie będą tam pracować, odpoczywać, spędzać czas z przyjaciółmi i świetnie się bawić, korzystając z przeróżnych rozrywek, których nie zaoferuje realny świat.

Reakcje na plany Mety są różne, od określania ich dystopijną katastrofą, do zauważania w nich ogromnego potencjału. Gabe Newell uważa, że jest to nic innego jak lansowanie technologii, która już istnieje.

Właściciel Steama jest akurat osobą mocno zaangażowaną w świat wirtualnej rzeczywistości. Jego przedsiębiorstwo Valve stoi za dotychczas najbardziej docenioną przez graczy grą VR "Half-Life: Alyx". W dodatku jego firma zajmuje się produkcją i rozwojem technologii kontrolerów wirtualnej rzeczywistości.

W rozmowie z PC Mag, założyciel Steama powiedział, że "większość osób, które wypowiadają się o metawersum, tak naprawdę nie ma zielonego pojęcia o czym mówi". Newell, który działa w branży gier wideo od 1998 roku, zauważył, że funkcje, które firmy tworzące metawersum określają jako futurystycznie, są tymi, które branża gier eksploruje i oferuje od dłuższego czasu.

Jako przykład Gabe Newell podał koncepcję internetowego awatara, która według firm Metaverse będzie dostępna do zaawansowanej personalizacji. Wskazuje on następnie na Final Fantasy XIV, grę typu MMO, która robi pozwala na to samo. Gra została wydana w 2013 roku, co podkreśla opinię założyciela Steama o tym, że funkcje proponowane przez metawersum, zostały przedstawione już ponad dekadę temu.