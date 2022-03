Przez bardzo długi czas Apple i Google prowadziły bardzo sztywną politykę swoich sklepów z aplikacjami, które zmuszały użytkowników do dokonywania płatności za ich pośrednictwem. Oczywiście część pieniędzy z każdej transakcji szła do kieszeni gigantów. Twarde warunki i brak możliwości indywidualnych negocjacji doprowadziły do tego, że część deweloperów złożyła samodzielnie, bądź grupowo pozwy przeciwko tym podmiotom. Najbardziej medialny był konflikt twórców Fortnite’a, Epic Games z Apple.

W tej chwili obie marki posiadają duopol na rynku, a większość użytkowników smartfonów korzysta z jednego lub drugiego ze sklepów z aplikacjami. Obie firmy pobierają opłatę od deweloperów za każdą transakcję dokonaną w aplikacjach i nie zezwalają na metody płatności stron trzecich. W związku z tym regulatorzy prawa telekomunikacyjnego w krajach takich jak Korea Południowa celują w Sklep Google Play i App Store.

Ostatnio w Korei Południowej przegłosowano nowe prawo, które będzie miało znaczny wpływ na funkcjonowanie sklepów Google i Apple. Nowy wpis w ustawie o działalności telekomunikacyjnej sprawi, że giganci technologiczni nie będą mogli narzucić twórcom aplikacji swoich metod płatności. Nowe prawo zacznie obowiązywać od 15 marca. Wraz z jego wejściem w życiu wielu twórców aplikacji będzie próbowało obejść systemy płatności Apple i Google, by tracić mniej na prowizjach pobieranych przez amerykańskie przedsiębiorstwa.

