Gawkowski nowym ministrem cyfryzacji

Krzysztof Gawkowski z Nowej Lewicy ma być nowym ministrem cyfryzacji w rządzie Donalda Tuska. Jak sam zapowiedział, planuje wprowadzić zmiany w kraju, które uczynią Polskę liderem przemian cyfrowych w Europie, ponieważ mamy wiele zdobyczy technologicznych, które nie są należycie wykorzystywane.

Co więcej, Gawkowski chce, aby ministerstwo współpracowało blisko ze środowiskiem biznesowym, by firmy mogły się szybko i łatwo dostosować do nowych wyzwań, jakie niesie digitalizacja.

Polska zostanie liderem cyfrowych przemian

Krzysztof Gawkowski stawia przede wszystkim na to, by Polska stała się znaczącą siłą na rynku europejskim. Polska gospodarka powinna zacząć wykorzystywać to, co już zdobyliśmy, jednak było zaniedbywane przez lata, mówił Gawkowski podczas gali Business Insider Awards.

Polska mimo wielu osiągnięć na rynku technologicznym w dalszym ciągu pozostaje w cieniu za liderami europejskimi, a nowy rząd, w tym nowy minister cyfryzacji, miałby nasz kraj z tego cienia wyciągnąć. Gawkowski podkreśla, że Polska radzi sobie lepiej cyfrowo niż Niemcy. A dzięki odpowiednim „działaniom rządowym i administracyjnym możemy stać się liderem” – podkreśla.

Czym zajmuje się minister cyfryzacji

Ministerstwo cyfryzacji to urząd odpowiedzialny, krótko mówiąc, za informatyzację. Minister cyfryzacji odpowiedzialny jest za to, aby zapewnić obywatelom jak najlepszy rozwój cyfrowy. Dotyczy to takich aspektów jak rozwój infrastruktury szerokopasmowej, rozwój e-usług, wspieranie tworzenia treści internetowych. Powinien dbać również o to, aby obywatele byli właściwie edukowani pod względem kompetencji cyfrowych oraz walczyć z wykluczeniem na tym polu, zwłaszcza wśród najstarszych.

Co więcej, rozwój cyfryzacji ma zapewniać dostęp do nowoczesnej administracji. Coraz więcej spraw urzędowych można szybko i sprawnie załatwić poprzez strony internetowe i aplikacje. To bardzo duże ułatwienie, zwłaszcza dla tych, którzy nie są w stanie stawić się osobiście w urzędzie. Dotyczy to między innymi ludzi schorowanych bądź przebywających za granicą.