Centralny Rejestr Wyborców z dużą popularnością

Jak podaje portal gov.pl, od momentu uruchomienia Centralnego Rejestru Wyborców (CRW), dane w nowej e-usłudze były wyświetlane już ponad 2 miliony razy. Aż 900 tysięcy osób jednorazowo zgłosiło zmianę miejsca głosowania, a ponad ćwierć miliona pobrało zaświadczenie o prawie do głosowania.

Centralny Rejestr Wyborców to elektroniczna usługa, do której dostęp można uzyskać w aplikacji mObywatel 2.0. Wystarczy zalogować się do najnowszej wersji programu na swoim telefonie. Możemy znaleźć tam m.in. numery okręgów, w których oddajemy głos, czy adres komisji wyborczej, do której jesteśmy przypisani. To niezbędnik przydatny przed zbliżającymi się wyborami.

Jak sprawdzić, gdzie się głosuje?

Gdzie mam głosować? Warto to wiedzieć przed wyborami! Aby poznać miejsce, w którym będziemy mogli oddać głos, wystarczy zalogować się do Centralnego Rejestru Wyborców. W tym celu trzeba uruchomić aplikację mObywatel, a następnie skorzystać z zakładki Usługi - jest ona dostępna na dole ekranu.

Po kliknięciu wybieramy ikonę opisaną jako Wybory. Wyświetli nam się informacja o naszych danych w Centralnym Rejestrze Wyborców. Możemy w nim sprawdzić informacje o najbliższych wyborach, jak również sprawdzić miejsce do głosowania. Klikamy dalej i tym samym zobaczymy informację o posiadaniu czynnego prawa wyborczego. Pod tym komunikatem dostępna będzie zakładka Twoje miejsce do głosowania. Po wejściu w nią poznamy nazwę i dokładny adres naszej komisji wyborczej.

O naszym miejscu do głosowania decyduje spis wyborców. Jeżeli nie jesteśmy zapisani w miejscu naszego pobytu, należy do zaktualizować. Zmiana miejsca do głosowania jest łatwa i zrobimy to online.

Zmień miejsce do głosowania - to proste!

Aby głosować w innym miejscu, niż adres zameldowania, możemy wykorzystać funkcję Centralnego Rejestru Wyborców. Wniosek o zmianę miejsca do głosowania znajdziemy w internecie i, co oczywiste, można go złożyć przez sieć - nie musimy udawać się osobiście do urzędu. Co ważne, wniosek o nowe miejsce do głosowania jest rozpatrywany automatycznie.

Procedura jest bardzo prosta. Najpierw przygotowujemy dane logowania do Profilu Zaufanego. Następnie składamy wniosek, podając adres naszego pobytu w czasie wyborów. Sprawdzamy złożony wniosek i składamy elektroniczny podpis. Jak głosować w innej gminie, powiecie lub mieście? Niezbędny jest wspomniany wyżej wniosek o zmianę miejsce do głosowania. To pozwoli na głosowanie poza miejscem zamieszkania, np. w czasie wyjazdu, czy po wyprowadzce z rodzinnego domu.

Do kiedy można zmienić miejsce głosowania? Czas na złożenie wniosku mamy od 44 do 3 dni przed wyborami.

Jak działa wniosek o wpisanie do rejestru wyborców?

Jeżeli chcemy głosować za granicą, musimy wypełnić wniosek o wpisanie do rejestru wyborców. Sama procedura jest krótka, a jej załatwienie przez internet zajmie nie więcej, niż 2 minuty.

Ważne, aby w momencie składania wniosku o wpisanie do rejestru wyborców (lub o zmianę miejsca do głosowania) znać konkretny adres, pod jakim będziemy przebywać w dniu wyborów.