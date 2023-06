To był bardzo dobry krok. Oczywiście było to relatywnie prostsze zadanie w odniesieniu do innych wyzwań, które mieliśmy w firmie. Poza tym system transportu na żądanie mógł być wdrażany z klasycznymi pojazdami z kierowcą. W skrócie, pojazdy poruszają się na zamówienie, mają trasę elastycznie dopasowaną do potrzeb pasażerów. Ten produkt zaczęliśmy już wdrażać. Pierwsze testy odbyły się w Jaworznie. Już od dłuższego czasu również Sosnowiec z niego korzysta, zastępując autobusami z kierowcą tramwaje nocne.

Opowiada CEO firmy Martyna Wiśniowska