Sztokholm jako pierwsze miasto na świecie uruchamia w pełni elektryczny komercyjny prom pasażerski z własnym napędem, a wszystko w ramach projektu mającego na celu stworzenie bardziej zrównoważonej mobilności w miastach i przyciągnięcie międzynarodowego zainteresowania. Jednostka, która może zabrać na pokład 25 osób, będzie pracowała przez 15 godzin dziennie (pokonując 15 minutowy odcinek między wyspami Kungsholmen i Södermalm) i zacznie regularne kursy już w czerwcu.



Zeam i Zeabuz prezentują pierwszy na świecie autonomiczny prom

To efekt współpracy Zeam (Zero Emission Autonomous Mobility) oraz Zeabuz, czyli centrum badawczego zajmującym się autonomicznymi operacjami i systemami morskimi na Norweskim Uniwersytecie Nauki i Technologii, które odpowiada za autonomię pływania. Pomysł autonomicznych promów miejskich narodził się tu w 2017 roku, kiedy to powstał pierwszy prototyp MilliAmpere, który obsługiwał 100-metrowe przejście między Ravnkloa i Vestre Kanalhavn w centrum Trondheim - na podstawie tych wyników w 2019 roku powstało Zeabuz, którego misją jest komercjalizacja tej technologii.

Dzięki autonomii możemy obniżyć koszty operacyjne na tyle, aby prom był opłacalny komercyjnie i możemy zaoferować częstotliwość wypłynięć dostosowaną do potrzeb rynku. Oznacza to zieloną rewolucję transportową na morzu, a Sztokholm jest pierwszym miejscem na świecie, w którym jest to obecnie testowane komentuje Reidun Svarva, dyrektor ds. rozwoju biznesu w Torghatten AS, które jest operatorem promu.