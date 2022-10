Irlandzka firma Artemis Technologies to część Artemis Racing, czyli teamu rywalizującego w prestiżowych międzynarodowych regatach o Puchar Ameryki, organizowanych od 1851 roku, więc jak mało kto zna się na pływaniu - szczególnie że jej założycielem i CEO jest Iain Percy, mistrz i wicemistrz olimpijski oraz dwukrotny mistrz świata w żeglarstwie. Przedsiębiorstwo od lat specjalizuje się w ekologicznych rozwiązaniach transportowych dla przemysłu morskiego, a na początku tego roku wprowadzili na rynek coś, co okrzyknięto "pierwszym na świecie" komercyjnie opłacalnym wodolotem przemysłowym.



Reklama

EF-24 Passenger niby pływa, ale... unosi się nad wodą

Najnowsza propozycja wydaje się jeszcze ciekawsza, bo chodzi o zeroemisyjny i w 100 proc. elektryczny prom pasażerski o nazwie EF-24 Passenger, który opiera się jednak na tej samej zasadzie. To wodolot, czyli jednostka pływająca charakteryzująca się zainstalowanymi pod kadłubem płatami nośnymi (działającymi podobnie jak skrzydło samolotu), które powodują wynurzanie się kadłuba z wody.

Jak przekonują autorzy rozwiązania, w tym konkretnym przypadku podniesienie kadłuba nad wodę radykalnie zmniejsza opór, zapewniając szacunkowe oszczędności kosztów paliwa do 85 proc. w porównaniu z konwencjonalnymi promami z napędem Diesla. Co więcej, zastosowana technologia eFoiler pracuje bezemisyjnie, a do tego generuje minimalne ilości fal i hałasu, co ma duże znaczenie dla fauny.

Zalety środowiskowe to jedno, ale Artemis Technologies przekonuje też, że jej prom zapewnia przyjemną i spokojną podróż niezależnie od warunków na wodzie, redukując przy tym objawy choroby morskiej. Na pokładzie 24-metrowego EF-24 zmieści się 150 pasażerów, jednostka będzie rozwijać prędkość maksymalnie 70 km/h, a jej zasięg na jednym ładowaniu to ok. 212 km przy prędkości ok. 46 km/h.

Wiele miast wodnych na całym świecie zmaga się z wyzwaniami związanymi z rosnącą populacją, zatłoczeniem i zanieczyszczeniem. EF-24 Passenger może zapewnić natychmiastowe ekologiczne rozwiązanie transportowe, konkurujące ekonomicznie z transportem drogowym i kolejowym w miejscach takich jak San Francisco, Nowy Jork, Wenecja, Stambuł, Dubaj i Singapur - w dowolnym miejscu na świecie, które poszukuje zrównoważonych alternatyw transportowych tłumaczy Iain Percy.