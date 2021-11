Rumuńskie Stowarzyszenie Astronautyki i Aeronautyki buduje swoją rakietę wielokrotnego użytku o nazwie EcoRocket. Będzie ona miała za zadanie wynieść lekkie ładunki na ziemską orbitę, a później powrócić na Ziemię i wylądować w ośrodku dokładnie tak, jak od kilku lat robią to rakiety Falcon-9 od SpaceX.

W odróżnieniu od nich, rumuńska rakieta ma to robić w iście ekologiczny sposób. Będzie to zasługą budowy rakiety i użytego paliwa. Ostatni lot EcoRocket zakończył się pomyślnie. Test polegał na uzyskaniu określonej prędkości. Kolejnym etapem będzie osiągnięcie orbity z separacją modułów. Ma to nastąpić już na początku 2022 roku.

Wracając jednak do samego drona, to stowarzyszenie postanowiło wykorzystać akrobacyjne możliwości takich urządzeń do nagrania startu rakiety. Nie chodziło tylko o uzyskanie ciekawych ujęć dla fanów, ale również o cenne dane, na podstawie których będzie można przeanalizować pierwszą fazę lotu i dokonać ewentualnych modyfikacji rakiety.

ARCAspace skorzystało z drona DJI FPV, który rozpędza się do 140 km/h, a setkę robi w zaledwie 2 sekundy. To i tak mało, w porównaniu do rakiet, ale w początkowej fazie startu w zupełności wystarczy, by z ciekawej perspektywy pokazać ten kluczowy moment. Akcja udała się w 100 procentach. Ujęcia zapierają dech w piersi i, prawdopodobnie, są jedynymi takimi na świecie.