Spis treści: 01 Łatwiejsza praca z Google?

02 Wygeneruj grafikę w prezentacji od Google

03 Coraz lepszy Gmail i dokumenty

04 Nie zastąpi, a pomoże

Łatwiejsza praca z Google?

Google wprowadziło do swoich niektórych programów nowe funkcje. Te wykorzystują działanie sztucznej inteligencji, co ma znacząco ułatwić i usprawnić pracę użytkowników. Jak czytamy w najnowszych doniesieniach, duże zmiany spotkały usługi Gmail, Google Prezentacje i Dokumenty. Jeżeli korzystacie z nich na co dzień, to z pewnością wpłyną na wasze działania.

Pierwotnie funkcje generowania treści zostały pokazane przez Google jakiś czas temu, a teraz trafiają pod strzechy. Chęć implementacji takich rozwiązań nie dziwi. Rozwój sztucznej inteligencji okazuje się być nie tylko powodem do obaw i tworzenia dziwnych obrazków, ale również do zwiększania efektywności pracy.

Reklama

Wygeneruj grafikę w prezentacji od Google

Ciekawą nowością jest możliwość generowania obrazków na podstawie własnego opisu w prezentacji tworzonej na platformie Google. Wystarczy opisać to, co chcemy ujrzeć, a sztuczna inteligencja podrzuci nam kilka ciekawych projektów. Możemy je od razu wykorzystać w naszej prezentacji.

Zdjęcie Nowa funkcja wizualizacji od Google. / Google/Google Blog / materiały prasowe

Krótki opis wystarczy, aby sztuczna inteligencja od Google podpowiedziała nam przy pomocy obrazków, jak wygląda wizualizacja naszego promptu. Warto zaznaczyć, że podobne narzędzie funkcjonuje również w aplikacji Canva, która służy do tworzenia grafik, obrazków i nie tylko. Nie zastępuje to całości pracy, ale stano jej bardzo wygodne ułatwienie.

Coraz lepszy Gmail i dokumenty

Dodatkowe funkcje na bazie sztucznej inteligencji znajdą zastosowanie również w poczcie Google. Gmail pozwoli na sprawniejsze edytowanie gotowych wiadomości, np. poprzez zmienianie niektórych szczegółów, jak daty czy godziny i nazwiska. Co więcej, łatwiejsze będzie wyszukiwanie starych wiadomości i segregowanie ich.

Zdjęcie Korzystanie z poczty Gmail będzie łatwiejsze. / 123RF/PICSEL

Google informuje, że każdego dnia przez Gmail przewijają się setki miliardów maili. To oznacza, że nawet na poziomie jednej skrzynki pocztowej ciężko jest znajdować starsze wiadomości i informacje. Mechanizmy sztucznej inteligencji mają skutecznie podpowiadać użytkownikowi podczas szukania treści i proponować poszczególne maile. Szukanie wiadomości w poczcie Gmail będzie łatwiejsze niż kiedykolwiek.

Nie zastąpi, a pomoże

Taki kierunek rozwoju sztucznej inteligencji wydaje się być najbardziej racjonalnym. Nowe narzędzia mogą świetnie wpasowywać się w dotychczasowy sposób pracy, znacząco ułatwiać wykonywanie szeregu czynności - a nie całkowicie zastępować człowieka.

Również dokumenty od Google doczekały się wsparcia. Głównie w formie podpowiedzi podawanych użytkownikowi w trakcie pisania. Najbardziej ciekawym wydaje się być jednak wizualizowanie w prezentacjach. Generowanie grafiki przez sztuczną inteligencję to doprawy fascynująca sprawa. Szybkie tworzenie i wykorzystywanie ich w prezentacjach może sprawić, że te staną się ciekawsze.