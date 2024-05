Spis treści: 01 Ładowarka się nagrzewa? To nie zawsze zły znak

02 Ładowarka jest gorąca. Co to oznacza?

03 Jaką ładowarkę kupić?

Ładowarka się nagrzewa? To nie zawsze zły znak

Po całym dniu pracy podłączamy telefon do naszej ładowarki celem napełnienia baterii. Ładowarka po jakimś czasie jednak zaczyna być ewidentnie ciepła - nagrzewa się, co dla wielu z nas może być niepokojące. Czy to normalne zjawisko? Okazuje się, że do pewnego stopnia tak i nie musimy od razu się martwić.

Do kostki ładującej, którą wkładamy do gniazdka, doprowadzany jest prąd stały, który zamieniany jest na prąd zmienny. Tym zasilane jest ogniwo w naszym telefonie. Z uwagi na sposób działania, część energii jest rozpraszana w postaci ciepła. Nie ma zatem nic złego w tym, że ładowarka jest ciepła podczas ładowania, podobnie jak nasz telefon. Gorzej, gdy temperatury zaczynają dochodzić do niepokojących wartości.

Reklama

Ładowarka jest gorąca. Co to oznacza?

Powody do zmartwień pojawiają się wtedy, gdy ładowarka do telefonu jest gorąca. Jej temperatura jest na tyle wysoka, że z trudem możemy ją dotknąć, a kontakt z urządzeniem może nawet prowadzić do poparzeń. Co zrobić w takiej sytuacji? Należy jak najszybciej odłączyć ładowarkę od prądu. Powodów takiego stanu rzeczy może być kilka, to m.in:

Wadliwy element ładowarki, np. kostka lub kabel

Uszkodzone gniazdo ładowania w telefonie

Uszkodzona ładowarka

Niekompatybilna ładowarka z naszym modelem telefonu

Nieodpowiednie warunku ładowania telefonu, np. na miękkiej powierzchni bez przewiewu powietrza

Najczęstsze spośród wymienionych przyczyn to wadliwe elementy lub niekompatybilna ładowarka. Niektórzy z nas próbują zaoszczędzić pieniądze kupując ładowarkę do telefonu nieznanej firmy. Kabel czy kostka niekoniecznie będą wówczas spełniać rygorystyczne normy. Mogą też zwyczajnie nie nadawać się do ładowania naszego telefonu, co może powodować zarówno nagrzewanie się, jak i awarię baterii czy nawet pożar.

Jaką ładowarkę kupić?

Na rynku znajdziemy zasadniczo 3 rodzaje ładowarek. Oryginalne (np. ładowarki od Samsunga do telefonów tej firmy), dobrej jakości zamienniki (renomowanych firm), ale też produkty nieznanych producentów, często sprowadzane z Chin za niewielkie pieniądze. Oczywistym jest, że pierwsza opcja wydaje się być najbardziej rozsądną. Mozemy też pokusić się o zakup dobrego produktu zewnętrznej firmy, która ma dobre opinie. jak np. Green Cell czy Baseus.

Unikajmy jednak tanich podróbek i produktów nieoznaczonych, bez jasno określonych norm i certyfikatów. To duże ryzyko, które może prowadzić do poważnych konsekwencji. Gorąca ładowarka to prosty przepis na awarię telefonu czy poparzenia.