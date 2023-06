GPS to przeżytek. Teraz do nawigacji wykorzystujemy promieniowanie kosmiczne

Obecna dokładność MuWNS wynosi od 2 m do 25 m, przy zasięgu do 100 m, w zależności od głębokości i prędkości chodzącej osoby. Jest to równie dobre, jeśli nie lepsze niż jednopunktowe pozycjonowanie GPS nad ziemią na obszarach miejskich. Daleko mu jednak jeszcze do poziomu praktycznego. Ludzie potrzebują dokładności do jednego metra, a kluczem do tego jest synchronizacja czasu

komentuje autor badania, prof. Hiroyuki Tanaka.