Nowe oszustwo na Urząd Skarbowy

Otrzymanie jakiejkolwiek wiadomości od Urzędu Skarbowego może przyspieszyć bicie serca. Niby staramy się poprawnie wykonywać oświadczenia i płacić podatki, ale i tak jest ryzyko, że coś pomylimy lub o czymś zapomnimy. Dlatego każda wiadomość czy konieczność wykonania akcji w sprawach urzędowych jest przez nas traktowana priorytetowo - a przede wszystkim budzi emocje.

I właśnie na takie coś liczą oszuści, którzy podszywają się pod organy rządowe, banki czy wspomnianą skarbówkę. Jak informuje CERT Polska, pojawił się nowy sposób oszustwa. Tym razem cyberprzestępcy wysyłają wiadomości SMS podszywając się pod Urząd Skarbowy. Łatwo możemy podać im na tacy nasze dane i stracić pieniądze. Na czym konkretnie polega przekręt?

Na taki SMS uważaj

Oszuści informują nas o tym, że mamy "bezpieczną wiadomość" i że dotyczy ona podatku dochodowego od osób fizycznych za 2023 rok. Termin składania deklaracji już minął, dlatego jakakolwiek wiadomość w sprawie może być szalenie interesująca. O czymś zapomnieliśmy? Musimy wykonać dopłatę? A może należy nam się jakiś zwrot? Tak czy inaczej, chcemy to sprawdzić. SMS informuje nas również o możliwości zalogowania się przy pomocy Profilu Zaufanego - wszystko wydaje się być w porządku:

W SMS-ie znajdziemy też link, który ma przekierować nas do strony logowania. Na pierwszy rzut oka widać tam frazę gov, co tylko powinno wzbudzić nasze zaufanie. Sam odnośnik jest jednak dość długi i oczywiście spreparowany. Ma jedynie wzbudzić nasze zaufanie i prowadzić do miejsca, w którym oszuści złapią nas w swoje sidła.

Niebezpieczne logowanie

Motywem całego oszustwa jest nakłonienie nas do wejścia w link i zalogowania się. Najlepiej dla oszustwó, jeżeli skorzystamy z logowania się przez bank. Wtedy jak na tacy podamy im swoje dane wstępu do bankowości elektronicznej, co chętnie wykorzystają. A my stracimy pieniądze.

To nie tak, że oszuści wykorzystują niesamowitą technologię - wszystko sprowadza się do socjotechnik. Wizja problemów ze skarbówką (albo otrzymania zwrotu) jest na tyle istotna, że wiele osób od razu chce przystąpić do działania. I to niekoniecznie posiłkując się zdrowym rozsądkiem.