Halo? Biden przy telefonie. Tych technologii prezydent USA używa codziennie

W 2022 roku Joe Biden opublikował na profilu POTUS na Twitterze zdjęcie, na którym widać, jak prezydent przeprowadza rozmowę na Zoomie. I nie używał do tego byle jakiego sprzętu! Jak podaje "The Verge", Biden prawdopodobnie miał przed sobą Neat Board, czyli tablicę z 65-calowym ekranem 4K, zintegrowanym ekranem dotykowym z narzędziem do tworzenia tablic oraz 12 MP kamerą z 4-krotnym zoomem. Sprzęt ten ma współpracować z Teamsem oraz Zoomem. Może kosztować ponad 7 tysięcy dolarów, czyli... niemal 32 tysiące złotych.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Tak wyglądała wizyta Joe Bidena w Kijowie AFP