HYDROS, czyli polski pojazd, który zrobił furorę we Francji

Inżynierowie z Katedry Termodynamiki, Mechaniki Płynów i Napędów Lotniczych na Wydziale Mechanicznym Politechniki Lubelskiej zbudowali niezwykły pojazd, który pokazuje, jak może wyglądać przyszłość ekologicznej motoryzacji. Pojazd nazywa się HYDROS i, jak sama jego nazwa wskazuje, napędzany jest ogniwami wodorowymi. Zespół wziął udział w prestiżowych, międzynarodowych zawodach Shell Eco-marathon we Francji.

Pojazd od zespołu Hydrogreen został zaprojektowany w ten sposób, by zachwycał swoją ultraoszczędnością. Co ciekawe, współczynnik oporu powietrza wynosi tylko 0,16. Nie można tutaj nie wspomnieć, że tradycyjne samochody mogą się pochwalić współczynnikiem na poziomie aż 0,30-0,35, co oznacza, że HYDROS jest od nich trzy razy wydajniejszy. Pojazd waży zaledwie 34 kg i rozwija maksymalną prędkość 40 km/h.

Polski pojazd wodorowy zadziwia ultraoszczędnością

Lubelska drużyna ustanowiła we Francji najlepszy dotychczas wynik wynoszący 400 km/m3 wodoru. To rekord Polski w całej historii zawodów Shell Eco-marathon. Konstruktorzy z Lublina zajęli dzięki swojemu wynalazkowi wysokie 6. miejsce w regionie Europy i Afryki. Znaleźli się tuż za drużyną z Turcji i Holandii.

— Cieszymy się, że nasza praca została doceniona przez ekspertów i innych uczestników tych prestiżowych zawodów. Nasz sukces jest wynikiem ogromnego wysiłku całej drużyny. Każdy członek Hydrogreen Team wniósł swoje umiejętności i pasję, tworząc zgraną ekipę. Nasza drużyna składa się z utalentowanych studentów, którzy od wielu miesięcy pracowali nad stworzeniem innowacyjnych rozwiązań technologicznych, aby udoskonalić nasz pojazd — cieszy się prof. Jacek Czarnigowski, opiekun Koła Naukowego Napędów Lotniczych Hydrogreen.

Inżynierowie z Hydrogreen chcą teraz udoskonalić swój pojazd, by był jeszcze wydajniejszy. Prof. Jacek Czarnigowski przyznał, że usprawniona zostanie elektronika i zarządzanie przepływem energii, a także zoptymalizowane będą procesy serwisowe i układ wodorowy.